Ci attendiamo a breve l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sarà occasione per entrambi le parti per confrontarsi e per definire se è il caso di proseguire il rapporto professionale. Lo stesso presidente avrebbe già incontrato la dirigenza bianconera (Fabio Paratici e Pavel Nedved) per discutere proprio del futuro del tecnico livornese. I dubbi sulla permanenza di Allegri restano, in quanto secondo alcune indiscrezioni tale incontro avrebbe dovuto esserci appena dopo il primo maggio.

Allegri: 'Alla Juve il mio tempo è finito', le parole del tecnico agli amici (RUMORS)

Il fatto che sia stato posticipato ed i lunghi confronti fra i dirigenti bianconeri avrebbero potrebbe infatti pensare che la permanenza di Allegri non sia così certa. A tal proposito il noto giornale ''Corriere della Sera'' avrebbe rilasciato una indiscrezione su alcune parole che il tecnico toscano avrebbe confidato ad alcuni suoi amici.

Allegri avrebbe confidato l'addio alla Juventus

Secondo il ''Corriere della Sera'', il tecnico bianconero Massimiliano Allegri avrebbe confidato ad alcuni suoi amici la frase 'Qui il mio tempo è finito'.

In poche parole ognuno potrebbe prendere la propria strada, anche se arriverebbero smentite da parte della Juventus. Restano evidentemente i dubbi da parte della dirigenza bianconera sul lavoro del tecnico livornese, acuiti soprattutto dai continui infortuni di alcuni giocatori importanti nei momenti significativi della stagione. Basti pensare ai match dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, in cui la Juventus ha dovuto rinunciare a giocatori fondamentali come Chiellini, Emre Can (all'andata), Mandzukic e Douglas Costa (al ritorno).

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera.

A proposito del tecnico toscano, alcune indiscrezioni confermano che il Paris Saint Germain avrebbe offerto la panchina ad Allegri, offrendo un ricco contratto da 15 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda il possibile sostituto del tecnico toscano alla Juventus, si fanno diversi nomi, i sogni sono Guardiola o Klopp, che però difficilmente lasceranno le rispettive società. Altri tecnici che interesserebbero alla dirigenza bianconera sono Antonio Conte (anche se alcune indiscrezioni lo darebbero vicino all'Inter), Didier Deschamps (campione del mondo a Russia 2018 con la Francia) ed infine Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare a fine stagione la Lazio.

In questo ultimo caso molto dipenderà dall'esito della finale di Coppa Italia fra Lazio ed Atalanta, ma di certo il tecnico emiliano è sempre piaciuto alla dirigenza bianconera. Fra l'altro il dirigente bianconero Fabio Paratici è un grande amico di Simone Inzaghi.