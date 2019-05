A giorni dovrebbe esserci l'importante incontro fra il presidente bianconero Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe confermare o meno la permanenza del tecnico livornese sulla panchina bianconera. Il presidente esporrà probabilmente tutti i dubbi sul lavoro portato avanti quest'anno da Allegri mentre quest'ultimo farà le sue richieste: dall'incremento dell'ingaggio e il prolungamento del contratto in scadenza nel 2020, a garanzie soprattutto dal punto di vista del mercato.

Allarme infortuni: la Juve potrebbe chiederne conto ad Allegri

Quest'ultimo passerà inevitabilmente anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per giugno, in cui la Juventus dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Tale perdita sarebbe motivata dall'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ma Agnelli, oltre al mercato, sarebbe pronto ad esporre ad Allegri, come scrive Tuttosport, le problematiche che hanno caratterizzato la rosa bianconera, ovvero la questione infortuni.

Agnelli pronto a chiedere spiegazioni ad Allegri sugli infortuni

Uno dei problemi principali che ha riguardato la Juventus in questa stagione, oltre alcune partite discutibili dal punto di vista del gioco, è sicuramente la questione infortuni, che ha caratterizzato soprattutto la parte finale della stagione.

Essere arrivati alla decisiva partita dei quarti di finale contro l'Ajax senza Chiellini (all'andata e al ritorno), Emre Can (all'andata), Mandzukic e Douglas Costa (al ritorno) ha sicuramente pesato sulla sconfitta della Juventus e proprio per questo Agnelli proverà a chiedere spiegazioni a riguardo per sapere se effettivamente sia stato un problema di preparazione atletica. Fra l'altro, se la Juventus fosse arrivata in semifinale di Champions League, non avrebbe potuto contare su tanti altri giocatori, considerata la rosa decimata.

Il mercato della Juventus

Sarà quindi fondamentale tale incontro fra Agnelli e Allegri, anche per gettare le basi per la prossima stagione. D'altronde gli obiettivi della Juventus restano sempre gli stessi, confermarsi in Serie A e soprattutto cercare di arrivare fino in fondo alla Champions League. I sogni di mercato della dirigenza bianconera sono diversi, da De Ligt per la difesa fino ad arrivare al possibile ritorno di Paul Pogba. Probabilmente il mediano francese lascerà il Manchester United a fine stagione, anche perché la società inglese non disputerà la prossima Champions League e quindi difficilmente il francese rimarrà in Inghilterra.

Le società che sono interessate al francese sono il Real Madrid e appunto la Juventus, che potrebbe utilizzare anche la presenza di Cristiano Ronaldo per convincere il francese a ritornare a Torino.