Con la stagione ai titoli di coda le società calcistiche pensano ad apparecchiare la tavola per il mercato estivo, ormai alle porte. La Juventus, libera da obiettivi da raggiungere sul campo, sta già valutando come sistemare il suo organico ed è normale che guardi in casa degli altri, ma a perseguire questa strategia c'è anche la concorrenza. In particolare l'Inter sarebbe molto ingolosita dal giovane attaccante bianconero Moise Kean.

Paratici in pressing per blindare Kean

In questo finale di stagione il classe 2000 tra nazionale e club è letteralmente esploso, giocando spesso e trovando frequentemente il gol.

Cresciuto nel vivaio di Madama, ha firmato con lei il primo contratto da professionista, che ora è in scadenza nel 2020, per cui è necessario attivarsi per il rinnovo in modo da non rischiare di perdere un talento così cristallino a parametro zero. I contatti tra Paratici e Mino Raiola, agente del giocatore, sono costanti perché la volontà della società bianconera è quella di tenersi stretto Moise, per cui la Juve vorrebbe affrettare i tempi per blindarlo. Secondo i piani della dirigenza, il rinnovo potrebbe avvenire a fine campionato o al massimo prima del ritiro estivo, ma il procuratore prende tempo perché vuole giocare al rialzo.

Attualmente il vercellese, di origini ivoriane, percepisce 800.000 euro a stagione, cifra che la Juventus sarebbe disposta a quadruplicare. C'è da capire se il cospicuo aumento possa soddisfare le due parti, in particolare Raiola.

Spunta l'idea di uno scambio Moise - Icardi

Mino Raiola non ha rapporti stretti solo con la Juventus, ma anche con l'Inter che ha incontrato ultimamente per parlare dei suoi giovani assistiti nerazzurri Pinamonti, ora in prestito al Frosinone, e Merola, militante nella primavera.

I bianconeri quindi riguardo a Kean, ci tengono molto ad accorciare i tempi per un summit, con vista rinnovo. Se non si dovesse trovare la quadra, allora la dirigenza della Continassa potrebbe inserire il baby attaccante in uno scambio proprio con l'Inter.

A tal proposito, secondo quanto rilanciato dal Corriere dello Sport, a Paratici interessano parecchio sia Milan Skriniar che Mauro Icardi, il quale ormai in rotta con la società di Suning, potrebbe valutare insieme all'agente e compagna Wanda Nara, come prossima destinazione Torino, sponda bianconera.

Ai nerazzurri, oltre Kean piacciono molto anche Paulo Dybala e Gonzalo Higuain (in prestito al Chelsea, ma di ritorno alla Juve) che però prenderebbero forse solo a un prezzo molto conveniente.

Le due società, estremamente rivali in campo, in estate dunque potrebbero sedersi al tavolo delle trattative e chissà che non possano concretizzarsi buoni affari.