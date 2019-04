Che Maurizio Pistocchi, ex giornalista televisivo a Mediaset, non ami particolarmente la Juventus è cosa risaputa. E anche dopo la lite in diretta su Sky ieri sera tra Massimiliano Allegri e l'opinionista di Sky Daniele Adani, alla fine di Inter-Juve, Pistocchi ha detto la sua sul proprio profilo Twitter, "accusando" di fatto la società bianconera in maniera nemmeno troppo velata di avere una forte influenza sul giornalismo italiano.

La vicenda

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e della Fiorentina e oggi opinionista calcistico su Sky, è sempre stato un teorico del "bel gioco", oltre che un abile oratore.

Le sue lezioni di calcio sono diventate così famose da far sì che "Gli Autogol" abbiano deciso di dedicargli una vera e propria imitazione-parodia.

Da un po' di tempo, però, Adani ha mostrato particolare insofferenza per il gioco espresso dalla Juventus di Massimiliano Allegri, e dopo la sconfitta contro l'Ajax ha duramente criticato il modo in cui il tecnico toscano ha preparato la partita.

Ieri sera, al termine di Inter-Juventus, i due protagonisti della vicenda hanno finalmente avuto modo di confrontarsi, ma i toni si sono subito accesi, fino ad arrivare allo scontro.

Da una parte Adani ha proseguito sulla sua strada del "bel gioco", mentre dall'altra Massimiliano Allegri ha reagito con veemenza, accusandolo di essere un semplice teorico, che legge libri sul calcio e fa schemi da dietro una scrivania, senza avere alcuna esperienza del lavoro sul campo. Fino al chiaro e deciso "stai zitto" rivolto dal tecnico labronico verso l'opinionista, che ha portato alla forte reazione di Adani. "Stai zitto lo dici a tuo fratello", ha duramente replicato l'ex calciatore dell'Inter, palesemente infastidito. Una brutta scena, terminata con Allegri che interrompe l'intervista infuriato e se ne va.

L'attacco di Pistocchi

In molti hanno commentato sui social la lite tra Massimiliano Allegri e Lele Adani, schierandosi dall'una o dall'altra parte. Una delle repliche più dure, però, è arrivata da Maurizio Pistocchi, ex giornalista televisivo di Mediaset, che su Twitter si è scagliato contro il mister della Juventus, e seppur in maniera indiretta (nemmeno troppo) ha lanciato una frecciatina alla società bianconera. Il giornalista ha definito "volgare" la reazione di Allegri, ma ha poi proseguito con una frase al veleno: "Se tanto mi dà tanto, per Adani a Sky è finita. E sarebbe una vergogna, l'ennesima".

Dopo le critiche di Adani al gioco della Juventus del la scorsa settimana, la volgare replica di Allegri. Se tanto mi da tanto, per Adani a Sky è finita. E sarebbe una vergogna, l’ennesima https://t.co/RdSAxAjHhm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 27 aprile 2019

Lo stesso Maurizio Pistocchi qualche anno fa dopo una partita di Champions League "attaccò" Antonio Conte, a quel tempo allenatore della Juventus, chiedendogli come mai nel corso del match non avesse cambiato qualcosa dal punto di vista tattico.

La risposta dell'allenatore pugliese fu secca: "Secondo me devi cambiare lavoro".