Ore bollenti in casa della Juventus; il futuro di Massimiliano Allegri, infatti, non è assolutamente scontato. Il tecnico livornese, che in cinque anni è riuscito a vincere cinque scudetti (arrivando anche a due finali di Champions League) potrebbe non continuare sulla panchina della Juventus. Il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe numerosi dubbi su di lui; Allegri, nonostante l'acquisto di un campione come Cristiano Ronaldo, non è riuscito a trovare la giusta formula per imporsi in Champions League e mostrare un gioco di stampo europeo.

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter

Parte dei tifosi bianconeri lo vorrebbe fuori dalla panchina bianconera. Il tecnico toscano, inoltre, avrebbe già ricevuto varie offerte; il Paris Saint Germain gli avrebbe proposto un ingaggio da quindici milioni di euro all'anno. Su di lui, inoltre, ci sarebbe anche il Barcellona. Questa settimana, con ogni probabilità, dovrebbe esserci l'incontro tra l'attuale tecnico della Juventus e Andrea Agnelli. In caso di addio, sono stati ipotizzati alcuni nomi per la panchina bianconera.

Pubblicità

Il noto giornalista Fabio Caressa ha fatto il nome di Luciano Spalletti. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Caressa: 'Attenzione a Spalletti per il dopo-Allegri'

Chi potrebbe ereditare la panchina della Juventus, nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse lasciare? A "Sky Club" Fabio Caressa ha fatto un nome sorprendente, quello di Luciano Spalletti. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, l'attuale tecnico nerazzurro dovrebbe liberarsi al termine della stagione, dal momento che i vertici del club nerazzurro vorrebbero cambiare allenatore.

L'Inter, sempre stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe trovato l'accordo con Antonio Conte, sulla base di un contratto di tre anni da dieci milioni di euro a stagione. Caressa ha dichiarato: "L'Inter, che ha già un'intesa con Antonio Conte, è intenzionata a dare il benservito a Luciano Spalletti. La Juventus lo voleva qualche anno fa e non è escluso che possa ripensare a lui, nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse lasciare". Nonostante le dichiarazioni del noto giornalista, però, pare veramente molto difficile che l'attuale tecnico dell'Inter si sieda sulla panchina del club bianconero.

Pubblicità

Al momento, infatti, i vertici della società bianconera starebbero sondando Didier Deschamps, tecnico che ha già guidato la Juventus nell'anno della serie B e che attualmente è il commissario tecnico della nazionale francese. Nelle ultime ore, inoltre, è spuntato anche il nome di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio.