C'è grandissima attesa per il vertice di mercato tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ancora non è trapelato nulla, ma il summit sarà certamente decisivo per il futuro della Juventus. I tifosi sono molto delusi per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dunque la posizione del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è saldissima.

Agnelli, però, proprio dopo la sconfitta per due a uno contro i lancieri in casa ha affermato di volere puntare sul tecnico toscano anche per la prossima stagione. Lo stesso Allegri ha rivelato la volontà di rimanere sulla panchina della Juventus almeno per un altro anno (il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione).

Juventus, potrebbero essere ceduti 3-4 top player

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "La Stampa", le parti potrebbero arrivare al rinnovo del contratto con un ritocco.

La Juventus con Allegri potrebbe cambiare modulo.

Allegri, però, potrebbe chiedere alla dirigenza bianconera una mini-rivoluzione per quanto riguarda la squadra. A partire potrebbero essere tre top player: Paulo Dybala (che ha vissuto una stagione davvero molto difficile, dal momento che ha dimostrato di non sapere coesistere con Cristiano Ronaldo); Miralem Pjanic (che ha avuto un rendimento molto incostante, soprattutto in Champions League) e Joao Cancelo (il quale ha dimostrato grandi limiti nella fase difensiva).

L'attaccante sudamericano è cercato dall'Atletico Madrid e dal Manchester United, mentre sugli altri due giocatori bianconeri ci sono alcuni top club della Premier League inglese. A rischio anche la posizione di Douglas Costa, che ha avuto numerosi problemi fisici in questa stagione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile mini-rivoluzione in estate

Se Massimiliano Allegri dovesse restare a Torino, la squadra potrebbe passare al 4-3-1-2, con Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco e alcuni nuovi colpi.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la dirigenza della Juventus starebbe monitorando Federico Chiesa, stella della Fiorentina, valutato tra i settanta e gli ottanta milioni di euro. Un altro giocatore entrato nel mirino del club bianconero è Alexis Sanchez, il quale avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, almeno secondo quanto riportano i media britannici. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe arrivare Milinkovic-Savic.

La formazione bianconera sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Emre Can, Milinkovic-Savic, Sanchez, Chiesa, Ronaldo. Se invece Allegri non dovesse sedersi più sulla panchina della Juventus, il club bianconero potrebbe puntare su Guardiola, Deschamps o Simone Inzaghi.