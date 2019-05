TuttoMercatoWeb ha riferito che l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha avviato nei giorni scorsi dei contatti con Massimiliano Allegri per un possibile ritorno a Milano. Allegri è stato l'allenatore del Milan tra il 2010 e il 2014 e ha vinto lo scudetto nella stagione 2010/11. Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, Gazidis ha chiesto ad Allegri la disponibilità per un possibile ritorno sulla panchina del Milan. Allegri non ha detto sì o no e la mancata qualificazione alla prossima Champions League non influirà sul suo ritorno.

L'ormai ex tecnico della Juventus vuole subito tornare ad essere protagonista, dopo che, durante il periodo in cui è stato allenatore dei bianconeri, ha vinto cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana ed è stato due volte in finale di Champions League.

Calciomercato Milan, un bomber di esperienza per rinforzare la rosa

Il Milan si preparerebbe a bloccare l'attaccante del Tottenham Fernando Llorente, il quale è in scadenza di contratto con gli Spurs.

Max Allegri - probabile contatto con Ivan Gazidis

Molte squadre europee di elite si stanno preparando a tentare l'assalto all'attaccante di 34 anni, dopo che gli è stato comunicato che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Una fonte vicina al giocatore avrebbe rivelato che Milan, Roma, Valencia e Marsiglia sono tutti sull'ex nazionale spagnolo dopo le grandi prestazioni del centravanti nella Champions League con il Tottenham in questa stagione. Il Milan e la Roma sono desiderose di potenziare le loro opzioni offensive quest'estate e stanno preparando le mosse per Llorente, che è molto apprezzato nel calcio italiano dopo aver avuto un passato in Italia con la Juventus.

Le due squadre italiane devono però fronteggiare la concorrenza del Marsiglia, che è sul mercato per la ricerca di un nuovo attaccante in questa stagione e Llorente combacia perfettamente con le caratteristiche ricercate.

Veretout-Milan: il retroscena

Leonardo e il Milan sono lontani e sembra che la partnership potrebbe presto finire, in quanto la scelta del dirigente brasiliano sembra che non sarà confermata per la prossima stagione. Nel frattempo sono emerse storie di fondo sui negoziati avviati.

Infatti, non ci sarebbero solo contatti con giocatori sudamericani, ma anche per un centrocampista del campionato italiano: si tratta di Jordan Veretout della Fiorentina. Un giocatore che conosce la Serie A e non sarebbe troppo costoso. Il Milan e Leonardo avevano fatto le loro mosse, ma ora l'accordo è cambiato. Infatti, Leonardo ha spinto per Veretout, e il giocatore aveva dato il consenso per trasferirsi a Milano. Tuttavia, le differenze di veduta tra i dirigenti hanno rallentato i negoziati.

Pertanto il Napoli è stato in grado di entrare nella corsa per il francese. Un accordo tra le due parti è già pronto (contratto quinquennale), con il Milan che sembrerebbe destinato a perdere il francese se Gazidis non farà qualche mossa.