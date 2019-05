Sono giorni molto delicati per il futuro del Genoa. Se da una parte la squadra si gioca la permanenza in Serie A in quel di Firenze contro la Fiorentina, la società pensa al domani e ad un possibile cambio ai vertici. In una delle sue ultime uscite pubbliche il presidente Enrico Preziosi aveva confermato l'intenzione di vendere il Genoa, nominando un advisor al fine di individuare un compratore serio.

Il Financial Times accosta Radrizzani al Genoa

Ed ecco i primi frutti con il nome di Andrea Radrizzani che entra prepotentemente in scena per l'acquisto della società rossoblu.

Al momento non sono arrivate smentite o conferme dai soggetti interessati, certo è che il Financial Times si è esposto apertamente con una notizia che se confermata sarebbe roboante per tutto l'ambiente rossoblu.

Stando alle indiscrezioni apparse oggi su siti sportivi e media locali, il gruppo d'investimento Aser, guidato appunto dal 45enne Andrea Radrizzani, imprenditore di Rho, starebbe pensando seriamente a sbarcare sotto la lanterna. Il campionato italiano sembra un obiettivo concreto per il numero uno di Eleven Sports, che in passato aveva sondato il terreno anche per il Bari e per altre società della penisola.

Andrea Radrizzani, il patron del Leeds sbarca in Italia per il Genoa?

Poi l'occasione giusta in Inghilterra, con l'acquisto del Leeds United, che adesso sarebbe in procinto di passare ad un fondo qatariota. Dunque se l'operazione dovesse andare a buon fine, il classe 1974 potrebbe muovere passi concreti per il Genoa di Enrico Preziosi.

Chi è Andrea Radrizzani, il proprietario del Leeds United che starebbe pensando al Genoa

Grande curiosità dunque attorno al nome di Andrea Radrizzani, fondatore e presidente del gruppo di investimento Aser e della società calcistica del Leeds United.

L'imprenditore di Rho, accostato in queste ultime ore al Genoa Calcio, è un profilo molto attivo nel campo dei media digitali.

Ha fondato Eleven Sports, oltre ad aver lavorato come consulente per il gruppo Suning durante l'acquisizione dell'Inter. Nel 2017 ha prelevato il Leeds United da Massimo Cellino, il cui nome era stato indicato come possibile acquirente del grifone durante l'estate di due anni fa. Con Radrizzanti alla guida, la società inglese ha raggiunto il terzo posto nel campionato di Serie B, perdendo gli spareggi promozione contro il Derby County.

Adesso spunta l'ipotesi Genoa per l'uomo d'affari lombardo, ma restano da capire quali scenari si aprirebbero in caso di permanenza in Serie A o di malaugurata e drammatica retrocessione nel campionato cadetto. Tra poche ore il Genoa conoscerà il suo destino. A Firenze andrà in scena una partita decisiva per restare aggrappato ad un sogno chiamato salvezza.