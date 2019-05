Ancora non va giù a Messi e compagni l'uscita dalla massima competizione europea dopo il 4-0 subito ad Anfield. Uno stato d'animo che si rispecchia nella mancanza di efficienza nel gioco che ha permesso ai Valenciani di aggiudicarsi un trofeo che mancava da 11 anni.

Impresa Valencia o Barcellona sotto tono?

Una Coppa del Re particolare, in cui si è visto un Valencia in ottima forma, abile soprattutto nelle ripartenze, e un Barcellona non ancora ristabilito dall'amaro e pesante verdetto di Liverpool.

Rodrigo il più produttivo per gli uomini di Toral. Messi e Rakiitic i più attivi tra quelli di Valverde.

Un verdetto che aggiunge dell'amaro in bocca ai catalani dopo la remuntada dei Reds di Klopp in terra inglese.

Sintesi della Partita

Il pre-partita non sembra annunciare scenari clamorosi. Sulla carta, la vittoria dei catalani sembra scontata.

Il match inizia con una tipica fase di studio da parte di entrambe le squadre. Al 17' il primo squillo: Dopo un fraseggio lungo tra i giocatori blaugrana davanti all'area Valenziana, la palla arriva a Messi che lascia partire un destro che manda il pallone a sfiorare il palo alla sinistra di Doménech. La partita, però, poco dopo si mette in salita per i vincitori della Liga.

Al 21', infatti, Gameiro riceve da Gayà e con un destro violentissimo sotto la traversa fulmina Cillessen.

Passano 12 minuti ed arriva il raddoppio del Valencia: Soler supera Jordi Alba e lancia in mezzo all'area catalana, dove Rodrigo da pochi passi la deposita facilmente sotto gli occhi di un Cillessen impotente. Il Barcellona tenta di reagire al 35' con Messi, il quale si mette in proprio ma Parejo gli toglie la palla dai piedi con esperienza.

Al 37' Coutinho va sull'esterno per Jordi Alba il quale effettua un cross, sul quale Rakitic interviene, angolando però male il colpo di testa.

Dopo due minuti si attua una ripartenza del Valencia con Parejo che sfrutta l''ennesimo errore di Messi e con un passaggio filtrante, lancia Rodrigo. Interviene Piqué che si rifugia in angolo, complice un controllo sbagliato di Cillessen che non si intende con il compagno

Al 41 ha luogo un'azione prolungata ma confusa dei catalani al limite dell'area del Valencia, che si conclude con un fallo in attacco di Sergi Roberto: 2 minuti dopo, Messi cerca il sinistro da fermo, ma Doménech è attento e blocca a terra

Al 45' Messi impegna per ben due volte l'estremo difensore della squadra guidata da Toral: prima carica il sinistro da fuori area e impegna Domenech con un volo plastico per evitare il gol; successivamente lascia partire di nuovo il mancino, col pallone bloccato a terra da Doménech.

Si chiude qui il primo tempo: Barcellona 0-2 Valencia

Un Barcellona attivo ma sprecone, a volte troppo prevedibile nelle conclusioni. Alcuni giocatori si lasciano andare facilmente a gesti di stizza causati dal risultato negativo.

Valencia compatto, organizzato e cinico sotto porta, attende la mossa dell'avversario e sfrutta il minimo errore per trasformarlo in ripartenza altamente pericolosa.

Inizia il secondo tempo.

Al 48' Guedes triangola con Parejo e lascia partire un destro angolato che manca di poco lo specchio della porta, con Cillessen non proprio ben posizionato.

7 minuti dopo, su un ribaltamento di fronte, Malcom, entrato al posto di Semedo, fa da sponda per Messi che successivamente evita due giocatori in maglia bianca e con un destro calibrato colpisce il palo alla destra di Doménech. Al 70' Piqué cambia gioco per Malcom, il quale si addentra nella rete di maglie del Valencia e serve Messi che manda il pallone di poco a lato.

Il Barcellona accorcia le distanze al 73': calcio d'angolo dalla sinistra di Malcom.

Lenglet colpisce di testa e Messi insacca sulla respinta corta di Doménech.

90' :Triplice fischio. Finisce così al Benito Villamarìn di Siviglia: Barcellona 1-2 Valencia.

Catalani meno produttivi del solito e spesso prevedibili nelle loro azioni, con qualche pallone perso di troppo nel corso di entrambe le frazioni di gioco. Cambi che danno in parte l'effetto sperato, ma i giocatori capitanati da Messi mancano di precisione sotto porta, nonostante tutte le occasioni create.