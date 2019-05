La 46ª edizione della Copa América si disputerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio 2019. Il Paese carioca ospiterà per la quinta volta in torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL. Nell’albo d’oro vanta appena 8 successi, di cui l’ultimo nel 2007, contro i 15 dell’Uruguay e i 14 dell’Argentina.

I campioni uscenti del Cile hanno conquistato le ultime due edizioni, tra cui quella del Centenario disputata nel 2016. Al torneo parteciperanno 16 nazionali, suddivise in 3 gironi da 4 squadre. Nel Gruppo A avremo Brasile, Bolivia, Venezuela e Perù. Nel Gruppo B avremo Argentina, Colombia, Paraguay e Qatar. Nel Gruppo C avremo Uruguay, Ecuador, Giappone e Cile. La CONMEBOL ha deciso di ospitare per la 46ª edizione della Copa América i qatarioti e i giapponesi.

46ª edizione della Copa América

Per i primi sarà un esordio assoluto, mentre i nipponici presero parte alla competizione nel 1999. Per la prima volta nella storia non avremo invitate della CONCACAF.

DAZN trasmetterà in esclusiva la Copa América

Tutte le partite della Copa América verranno trasmesse su DAZN. Coloro che non fossero in possesso di un abbonamento, potranno approfittare del primo mese di prova gratuito, proprio per godersi lo spettacolo della competizione sudamericana.

Nessun importo verrà addebitato inizialmente, ma soltanto dal mese successivo. Volendo si potrà decidere di disdire in qualsiasi momento. Qualora si optasse per il rinnovo, DAZN ha un costo di 9,99 euro mensili. Si comincerà venerdì 14 giugno 2019 alle ore 21.30 con il match inaugurale Brasile-Bolivia. La sfida si disputerà all’Estadio Morumbi di São Paulo. Ad ospitare le partite saranno anche altre 4 città: Belo Horizonte (Estadio Mineirão), Rio de Janeiro (Estadio do Maracanã), Salvador de Bahia (Arena Fonte Nova) e Porto Alegre (Arena do Grêmio).

A São Paulo si giocherà anche all’interno dell’Arena Corinthians.

Il Brasile, dopo il match d’esordio affronterà Venezuela e Perù. Le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento, più le 2 migliori terze, approderanno ai quarti di finale. La fase a gironi terminerà lunedì 24 giugno 2019 con la partita Ecuador-Giappone, che si disputerà contemporaneamente a Cile-Uruguay. I quarti di finale saranno di scena tra giovedì 27 e sabato 29 giugno 2019.

Avremo poi le semifinali martedì 2 e mercoledì 3 luglio 2019. La finale della Copa América si giocherà domenica 7 luglio 2019, anticipata il giorno prima dalla finalina per il 3° porto.

Messi vs Neymar a caccia del primo successo

La Copa América metterà l’uno di fronte all’altro due campioni come Lionel Messi e Neymar. La “Pulce” ha disputato 4 edizioni della competizione continentale, arrivando per 3 volte in finale, ma senza mai vincere con la sua Argentina.

Nel 2007 si arrese al Brasile per 3-0. Nel 2015 e 2017 fu il Cile ad avere la meglio, entrambe le volte ai calci di rigore. L’edizione del centenario vide Lionel Messi sbagliare dagli undici metri. Il suo bilancio è di 21 partite disputate con 8 goal realizzati. Il suo ex compagno di squadra al Barcellona, invece, ha preso parte a 2 edizioni della Copa América. Nel 2011 e 2015 si fermò ai quarti di finale con il suo Brasile. Nel 2015 non fu convocato. Il suo bilancio è di 6 partite disputate con 3 goal realizzati.