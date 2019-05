Ci attendiamo un Calciomercato ricco di trasferimenti in estate ed una delle protagoniste principali potrebbe essere proprio la Juventus. La deludente sconfitta ai quarti di finale contro l'Ajax potrebbe quindi portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sul mercato, con acquisti in grado di garantire qualità ad una squadra che ha dimostrato dei limiti sotto questo punto di vista. Resta però importante il Fair Play Finanziario e quindi, per tenere equilibrato il bilancio, i bianconeri dovranno attuare anche delle cessioni pesanti.

Per Douglas Costa la Juve spera nella Coppa America (RUMORS)

Uno dei possibili candidati a lasciare Torino è sicuramente Pjanic, che ha molto mercato in Europa, e piace a Paris Saint Germain e Real Madrid. La Juventus però dalla sua cessione vorrebbe ricavare almeno 100 milioni di euro, mentre la società francese si sarebbe fermata a 70 milioni di euro. Altro indiziato a lasciare i bianconeri è Douglas Costa, che è stato condizionato molto dagli infortuni in questa stagione, a tal punto che la dirigenza bianconera è pronta a cederlo.

Di certo la dirigenza bianconera non vorrà svalutarlo, ecco perché potrebbe essere molto importante l'eventuale convocazione del brasiliano alla prossima Coppa America.

La Juventus vuole almeno 60 milioni di euro per Douglas Costa

La speranza della Juventus è che il brasiliano ritorni in forma così da poter essere convocato nella nazionale brasiliana. D'altronde Douglas Costa è sempre stato nel giro della nazionale verdeoro, e magari queste ultime partite di campionato potrebbe essere utili al giocatore per ritrovare quella forma necessaria per diventare uno della rosa brasiliana per la prossima Coppa America.

La dirigenza bianconera valuta il giocatore sui 60 milioni di euro, ma attualmente è difficile trovare società pronte ad investire tale somma su un giocatore che avuto diverse difficoltà dal punto di vista fisico. In Inghilterra è apprezzato molto da Tottenham e Manchester City ma in quest'ultimo caso un'offerta dipenderà dall'eventuale permanenza o meno di Guardiola nella società inglese. Se però la Juventus non riuscirà ad incassare i soldi che si aspetta per il cartellino del brasiliano, è probabile che quest'ultimo possa rimanere a Torino.

In caso di cessione di Douglas Costa, il possibile sostituto potrebbe essere Chiesa

Se il brasiliano sarà ceduto, la Juventus potrebbe investire su Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini. La valutazione del talento italiano è notevole, ma i bianconeri potrebbero inserire delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico. Alla Fiorentina piace molto Orsolini, che il Bologna potrebbe riscattare dalla Juventus a fine stagione ma per il quale i bianconeri hanno il diritto di riacquisto.