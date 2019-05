La disfatta europea in Champions League potrebbe portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sul mercato, ma tutto passerà anche da cessioni pesanti. Il Fair Play Finanziario resta una certezza a livello europeo e quindi per poter acquistare sarà necessario anche vendere alcuni giocatori. Secondo il Corriere dello Sport, la necessità della Juventus sarà anche quella di realizzare delle plusvalenze al fine di mettere a posto il bilancio, e di sicuro l'acquisto di Cristiano Ronaldo, seppur importante dal punto di vista sportivo e commerciale, ha determinato un esborso economico non indifferente.

Corriere dello Sport: 'Rivoluzione con cinque big in vendita', fra questi Mandzukic

Secondo il noto giornale sportivo romano, la Juventus sarebbe pronta a cedere ben cinque suoi top player, con la possibilità che in questa lista possa aggiungersi un altro giocatore, ovvero Paulo Dybala.

Possibile rivoluzione in casa Juventus

Secondo il Corriere dello Sport, il mercato della Juventus potrebbe passare da cessioni pesanti. Si parla infatti di almeno cinque cessioni, da Alex Sandro, che piace molto al Paris Saint Germain ed ha una valutazione di 50 milioni di euro, ai vari Pjanic, Mandzukic, Douglas Costa e Cuadrado.

La cessione più remunerativa potrebbe essere quella del centrocampista bosniaco, che ha molto mercato in Europa: piace al Paris Saint Germain e al Real Madrid, ma la Juventus per il suo cartellino chiede almeno 100 milioni di euro, mentre secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Francia, la società parigina avrebbe offerto 70 milioni di euro per il bosniaco. Anche la punta croata potrebbe lasciare la Juventus, nonostante il recente rinnovo di contratto, ma in questo caso molto dipenderà dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera.

Douglas Costa e Cuadrado

Per quanto riguarda invece Douglas Costa, la Juventus spera che possa venire convocato per la Coppa America con il suo Brasile, in modo che il suo cartellino possa essere rivalutato, dopo una stagione condizionata dagli infortuni. I bianconeri lo valutano 60 milioni di euro ed il giocatore ha mercato in Inghilterra, piace a Tottenham e Manchester City. Anche Cuadrado è a rischio cessione, il suo contratto scade nel 2020, in una recente intervista ha dichiarato che vorrebbe rimanere alla Juventus ma di sicuro anche per lui i problemi fisici di quest'anno potrebbero essere motivo ulteriore per i bianconeri di valutare un suo trasferimento.

Ci sarebbe poi un sesto giocatore a rischio cessione, ovvero Dybala, ma anche qui dipende molto dalla valutazione della Juventus per il suo cartellino e quanto le società interessate possano offrire. I bianconeri vorrebbero 100 milioni di euro, ma difficilmente i ricchi club europei investiranno una somma del genere per un giocatore che quest'anno ha disputato una stagione non ideale dal punto di vista soprattutto realizzativo.