La stagione calcistica volge ormai al tramonto e la Juventus, vinto l'ottavo scudetto consecutivo e fuori della Champions League, sta già lavorando per arricchire la sua rosa con qualche pedina ad hoc per innescare meglio Cristiano Ronaldo. Dopo aver assistito al derby d'Italia, disputatosi a San Siro, Paratici ha intrapreso un tour di tre giorni per visionare i candidati da trattare. Domenica lo si è visto al Luigi Ferraris dove ha assistito a Sampdoria - Lazio, poi lunedì era a Firenze e all'indomani a Londra.

Fabio Paratici (foto: Sportnotizie24)

I profili della Serie A

Il Chief Football Officier ha seguito dalla tribuna con attenzione Fiorentina - Sassuolo per apprezzare la qualità di Federico Chiesa, il quale è in cima alla sua lista. Il dirigente stravede per il classe 1997, ma non è il solo perché il figlio d'arte vanta molte corteggiatrici, tra le quali c'è anche l'Inter. Per battere la concorrenza, la Vecchia Signora cercherà d'avere i primi contatti con i viola. Se da un lato Paratici ha voluto mandare un ulteriore messaggio di stima a Federico, dall'altra ha potuto osservare altri due giocatori nel suo mirino che sono Merih Demiral, acquistato a gennaio in sinergia con il Sassuolo, e Rogerio.

Pubblicità

Il centrale turco è stato protagonista di una buona stagione, per cui potrebbe vestire presto la maglia bianconera, mentre per Rogerio, meno convincente agli occhi di Madama, c'è la possibilità che venga ceduto.

La puntata londinese

Il blitz a Londra per seguire Tottenham - Ajax è stata un'occasione per osservare da vicino Toby Alderweireld, valutato 30 milioni di euro e Matthijs de Ligt, il cui prezzo del cartellino ha raggiunto costi proibitivi e il suo futuro sembra al Barcellona.

Il ds ha lavorato non solo per i centrali, ma anche in ottica terzini, infatti un profilo interessante ai suoi occhi è Nicolas Tagliafico facente parte dei lancieri, ritenuto più confacente alle necessità dei bianconeri rispetto a Kieran Trippier degli Spurs, recentemente proposto alla Vecchia Signora. Altro giocatore sotto la lente d'ingrandimento del Chief è stato Donny Van De Beek. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti nel quarto di ritorno contro la Juventus e match winner contro il Tottenham con il suo gol piazzato al quarto d'ora.

Pubblicità

La sua prodezza ha impressionato tutti e ciò contribuirà a far lievitare notevolmente il prezzo del suo cartellino. Il rischio che per il mediano scatti un'asta con un prezzo di partenza esorbitante è concreto ed allora Madama che non può permettersi spese pazze sarebbe tagliata fuori. Il tour di tre giorni avrà dato ulteriori conferme al dirigente che durante la prossima sessione avrà l'arduo compito di dare uno scossone ad una rosa diventata consuetudinaria.