Il Calciomercato della Juventus non è solo la questione allenatore. Allegri e Agnelli si incontreranno presto, l’addio è un’opzione perché il tecnico non sente più la totale fiducia dei dirigenti e il presidente inizia a pensare che il ciclo possa essere finito. La lista dei possibili nuovi allenatore è lunga con il sogno Guardiola, l’idea Pochettino e gli outsider Sarri, Inzaghi e Deschamps che aspettano una chiamata. La scelta del mister influirà anche sul mercato ma alcune mosse potrebbero essere fatte a prescindere. Per esempio quelle sulle cessioni, i bianconeri prima di partire per un nuovo progetto devono fare cassa e alcuni giocatori sono al passo di addio.

Calciomercato Juventus: tante cessioni in vista

Calciomercato Juventus: l’addio di Dybala è sempre più probabile

Nella lunga lista delle cessioni per il prossimo calciomercato della Juventus il nome più altisonante è quello di Dybala. Le voci si rincorrono e sono tante, troppe, per non essere ascoltate. Il cambio di tecnico potrebbe fermare ogni trattativa ma per il momento secondo Sky Sport la Juve è pronta ad ascoltare le offerte. Il Manchester United sembra pronto ad arrivare a 100 milioni e alle sue spalle si muove anche il Liverpool.

Pubblicità

Il prezzo stando a quanto riportato oggi da calciomercato.com sarebbe quello giusto e a quella cifra potrebbe arrivare anche l’Atletico Madrid che vorrebbe l'argentino se Griezmann dovesse finire al Barcellona. Una volta incassata la cifra, Paratici dovrà poi muoversi per rimpiazzare la Joya, Salah è uno dei nomi che circola con più insistenza, possibile anche l’arrivo di James Rodriguez che ha rotto con il Bayern Monaco e non rientra nei piani del Real Madrid, proprietario del suo cartellino.

Pjanic, Mandzukic e non solo: altre cessioni in vista in casa Juventus

Altra pedina sacrificabile in sede di calciomercato per la Juventus sarebbe Miralem Pjanic. La Gazzetta dello Sport lo ha scritto anche ieri nella sua edizione on line, la richiesta per il cartellino si aggira intorno agli 80 milioni a cui aggiungere il risparmio sull’ingaggio da 6,5 milioni all’anno. I club interessati non mancano e sono di assoluto spessore, il Paris Saint Germain al momento è la pista più calda ma attenzione al Real Madrid.

Pubblicità

Per sostituirlo è probabile che non si cercherà un regista puro ma un centrocampista più completo, Pogba è il sogno, Rabiot la trattativa più facile da chiudere e rimane valida l'idea Ndombele. Vicino all’addio ci sarebbe Alex Sandro, anche lui corteggiato dal PSG che potrebbe arrivare ad offrire 50 milioni, a queste cifre il brasiliano partirà. La rivoluzione dei terzini comprenderebbe anche la cessione di Cancelo, Manchester City interessato, ma questo è un discorso molto legato al futuro di Allegri visto che il rapporto tra tecnico e giocatore sembra in cima alla lista del motivi dell’addio.

Pubblicità

Secondo Sky Sport infine nella lista dei possibili partenti ci sarebbe anche quel Mario Mandzukic che ha appena rinnovato ma non sembra sicuro di rimanere. Ormai non è più un segreto, Paratici vuole fortemente Icardi e se dovesse arrivare l’argentino non ci sarebbe più spazio dal croato chiuso anche da Cristiano Ronaldo e da un Kean che spinge per avere sempre più spazio. A lasciare Torino a fine stagione saranno sicuramente Barzagli e Khedira. Prima delle entrate, le uscite, è così che la Juventus progetto il suo calciomercato estivo.