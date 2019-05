In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in cui si deciderà il futuro della panchina juventina, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per allestire una rosa in grado di competere in campionato e soprattutto in Champions League.

Da questo punto di vista sarà molto importante il bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, che dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Ecco perché è probabile che il mercato in entrata passi anche da alcune cessioni pesanti: a "rischio trasferimento" sono Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. A proposito dell'argentino, dall'Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni in merito alla possibile offerta del Manchester United per il numero 10 della Juventus, per il quale i bianconeri vorrebbero almeno 100 milioni di euro. Per finanziare tale acquisto, la società inglese sarebbe pronta a cedere una punta.

Dybala verso il Manchester United?

Secondo il noto giornale inglese 'Sun', il Manchester United sarebbe interessato a Paulo Dybala: l'argentino potrebbe lasciare Torino soprattutto in caso di permanenza di Allegri. Per il giocatore la Juventus chiederebbe almeno 100 milioni di euro, parte dei soldi per la società inglese dovrebbero arrivare dalla cessione di Romelu Lukaku, che quindi dovrebbe lasciare il Manchester United.

Il sostituto di Paulo Dybala a Torino potrebbe essere Joao Felix, centrocampista offensivo del Benfica, valutato dalla società portoghese oltre 100 milioni di euro.

La clausola del giocatore è di 120 milioni di euro, ma si potrebbe lavorare ad una formula di trasferimento con un anticipo ed il resto dilazionato in più anni, nello stile della trattativa che portò Renato Sanches dal Benfica al Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo a rischio trasferimento sarebbero diversi giocatori della Juventus: molto richiesto è sicuramente Miralem Pjanic, il mediano bosniaco interesserebbe a Paris Saint Germain e Real Madrid.

Anche per il suo regista la Juventus chiederebbe almeno 100 milioni di euro, soldi che dovrebbero servire per acquistare un giocatore che possa sostituire il bosniaco.

Il sogno della dirigenza bianconera resta Paul Pogba, e sarebbe un ritorno per il centrocampista francese: probabilmente quest'ultimo lascerà il Manchester United, a maggior ragione dopo l'ufficialità che la società inglese non parteciperà alla prossima Champions League. Il francese però interessa pure al Real Madrid di Zidane, ma la Juventus punterà sia sul fatto che il giocatore a Torino è cresciuto come giocatore e uomo, che sulla presenza di Cristiano Ronaldo, con il quale vorrebbero giocare tanti calciatori.