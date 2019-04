Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente anche da pesanti cessioni, che saranno necessarie anche per un discorso di bilancio. Difficilmente Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto alla Juventus senza rassicurazioni societarie da parte di Agnelli in merito all'eventuale arrivo di giocatori di qualità, e potremmo quindi assistere ad una sorta di 'rivoluzione' di mercato in casa bianconera. Il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Caceres potrebbero quindi non essere le uniche partenze, si parla infatti di una possibile cessione per Khedira, Pjanic e Douglas Costa.

Chi invece dovrebbe rimanere anche il prossimo anno, nonostante una stagione non ideale a livello soprattutto realizzativo, sembrerebbe Paulo Dybala, che ha 'pagato' evidentemente la spostamento sulla trequarti di Allegri a favore dell'inserimento di Cristiano Ronaldo. Secondo Tuttosport, nonostante il rapporto non ideale con il tecnico toscano (che dovrebbe quindi restare anche la prossima stagione), Dybala è pronto a rimanere alla Juventus, ed aspetterebbe l'arrivo alla Juventus di un suo ex compagno.

Dybala vuole rimanere alla Juventus

Secondo Tuttosport, Paulo Dybala sarebbe pronto a restare alla Juventus, e nonostante le voci di un possibile interesse di top club come Atletico Madrid, Real Madrid e Manchester United, vorrebbe rimanere a Torino e cercare di conquistare la tanto attesa Champions League. Il 'problema' di base è che la stagione non ideale del 10 bianconero ha deprezzato il valore del cartellino, che la Juventus valutava fino a poco tempo fa almeno 100 milioni di euro, venderlo adesso significherebbe perdere decine di milioni di euro. Quindi potrebbe essere interesse per entrambe le parti che il giocatore resti alla Juventus.

Dybala spera di riabbracciare Paul Pogba

Secondo Tuttosport, Dybala spera di poter riabbracciare un suo amico e vecchio compagno alla Juventus. Parliamo ovviamente di Paul Pogba, che sarebbe in uscita dal Manchester United. Il pareggio di quest'ultima contro il Chelsea nel match di Premier League affievolisce le speranze per lo United di qualificarsi alla prossima Champions League, a favore proprio della squadra di Sarri. Difficilmente quindi il centrocampista francese resterà a Manchester senza giocarsi la Champions League, ecco che allora Raiola, agente del giocatore, potrebbe lavorare ad un trasferimento di Pogba.

Quest'ultimo piace a Juventus e Real Madrid, la società spagnola ha evidentemente più possibilità economiche dei bianconeri (secondo i media spagnoli il Real avrebbe a disposizione un budget quest'anno di 500 milioni di euro) ma se la Juventus riuscirà a cedere qualche giocatore importante (appunto i vari Khedira, Pjanic e Douglas Costa) non è da escludere un'importante offerta per il centrocampista francese.