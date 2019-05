In questi giorni i tifosi della Juventus sono alla disperata ricerca di notizie sul loro nuovo allenatore. Le voci che si rincorrono sono sempre molte e i vari media sono al lavoro per scoprire chi sarà il sostituto di Massimiliano Allegri. In molti danno come favorito per la panchina della Juve Maurizio Sarri, ma c'è anche chi non crede a questa possibilità e pensa che la dirigenza campione d'Italia possa assicurarsi un allenatore top. Di questa questione ne ha parlato anche Ilario Di Giovambattista giornalista di Radio Radio sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Il cronista ha sottolineato che la Juve sarebbe pronta a stupire e che i tifosi dovranno aspettare ancora quattro giorni e poi sapranno chi sarà il loro nuovo allenatore.

Di Giovambattista parla del nuovo allenatore della Juve

Nella giornata di ieri sul tema allenatore della Juve si era esposto l'ex dirigente dell'Atalanta Pierpaolo Marino dicendo che secondo lui il tecnico dei bianconeri non sarà italiano, ma sarà uno straniero che è abituato a vincere.

Juventus, Di Giovambattista: "Agnelli ha già fatto tutto"

Con queste parole l'ex manager del Napoli ha dunque fatto capire che non sarebbe Sarri il possibile sostituto di Massimiliano Allegri. Anche Ilario Di Giovambattista giornalista di Radio Radio con un tweet ha spiegato che non gli risulterebbe che il tecnico del Chelsea possa approdare a Torino. Il cronista ha anche sottolineato che la Juve è pronta a stupire e che ci vorranno ancora quattro giorni prima di sapere chi siederà sulla panchina dei Campioni d'Italia.

Di Giovambattista nel suo tweet ha aggiunto che Agnelli avrebbe già fatto tutto. Dunque il giornalista di Radio Radio ha dato importanti indizi su chi potrebbe essere il tecnico juventino e adesso non resta che aspettare per sapere su chi cadrà la scelta di Paratici e di tutta la dirigenza bianconera.

La @juventusfc ci stupira' ancora quattro giorni di attesa. Difficile che accada qualcosa prima, questione di altre squadre e intrecci legati alle aziende sponsor e all'immagine. Ma #Agnelli ha già fatto tutto. Mi escludono #Sarri. "Chi vivrà vedrà" disse #Nedved. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) 29 maggio 2019

Alex Sandro e Douglas Costa sarebbero in uscita

La Juve, una volta sciolte le riserve sul nuovo allenatore, penserà anche al mercato in entrata e in uscita.

I Campioni d'Italia ovviamente puntano a rinforzare la loro rosa ma ovviamente dovrà essere fatto qualche sacrificio. Due dei nomi che potrebbero lasciare Torino sono quelli di Alex Sandro e Douglas Costa. I due brasiliani sono reduci da una stagione non troppo felice. Alex Sandro ha avuto alti e bassi, mentre Douglas Costa non ha praticamente mai giocato. Perciò di fronte a grandi offerte loro due potrebbero davvero salutare la Juve. In estate non è da escludere nemmeno la partenza di Joao Cancelo. Tutto però dipenderà dalla volontà del nuovo tecnico perciò solo allora verranno definite le strategie di mercato del club campione d'Italia.

In entrata, invece, la Juve cercherà di rinforzare la difesa e soprattutto il centrocampo i nomi che interessano sono sempre quelli di Sergej Milinkovic Savic e Paul Pogba.