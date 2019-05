Tutto pronto per la semifinale della Poule Scudetto di Serie D: in programma questo pomeriggio allo stadio Enzo Blasone di Foligno, con fischio di inizio previsto per le ore 15.30, il match Cesena-lecco, sfida che può valere la Finale della competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si disputerà allo stadio Renato Curi domenica prossima.

Il regolamento prevede che, in caso di parità, per decretare la vincente che avrà diritto di accedere al turno successivo verranno disputati i tiri di rigore: cresce l'attesa per conoscere la prima finalista del mini torneo di Serie D, che andrà ad affrontare la vincente dell'altra semifinale, quella tra Avellino e Pergolettese, in programma alle ore 18.30 allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio.

Cesena-Lecco, il cammino delle due squadre nella Poule Scudetto

Il Cesena ha vinto il girone F di Serie D davanti al Matelica, dopo aver totalizzato 83 punti ed assicurandosi tre lunghezze di distacco dalla seconda potenza del raggruppamento. Nel corso del campionato sono arrivate 25 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte, con 70 reti siglate e 29 subite, miglior difesa ma secondo miglior attacco.

Il Lecco invece ha dominato il girone A, chiudendo la stagione a quota 86 punti, staccando di ben 27 punti il Sanremo, fermo a 59: sono 27 le vittorie totalizzate al termine del campionato, 5 i pareggi e 2 le sconfitte, per un totale di 75 reti fatte e appena 23 subite.

Lo stadio Enzo Blasone di Foligno, teatro della semifinale della Poule Scudetto Serie D tra Cesena e Lecco.

Nel corso della Poule Scudetto i bianconeri hanno superato 1-0 la Pianese in trasferta e superato 3-1 la Pergolettese, vincendo il Gruppo 2 con punteggio pieno; i lombardi invece hanno avuto la meglio sull'Arzignano Chiampo, superato per 2-1, ma nel contempo hanno pareggiato contro il Como per 3-3, totalizzando 4 punti che hanno consentito senza dubbio la qualificazione alla Semifinale.

A dirigere l'incontro Cesena-Lecco è stato designato il signor Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Mattia Roperto della sezione di Lamezia Terme e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria.

