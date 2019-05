Pep Guardiola rimane sempre l'obiettivo preferito [VIDEO] in casa bianconera, anche se arduo. Il suo ingaggio, molto elevato, ha però frenato, almeno sembrerebbe, il sogno di Andrea Agnelli, oltre ovviamente alla blindatura da parte del Manchester City nei confronti del tecnico spagnolo. Ma al tal riguardo sono intervenuti i due main sponsor della squadra bianconera, ossia Adidas e Maserati che sembrerebbero intenzionati a finanziare l'operazione Guardiola e che avrebbe lo stesso Guardiola come uomo immagine.

Pubblicità

Pubblicità

L'ingaggio del tecnico spagnolo in questo modo peserebbe di meno alla società di via Galileo Ferraris. Le ultime dichiarazioni di Guardiola però, lo scorso 17 maggio sono state molto lapidarie: non andrò in Italia e alla Juventus. Sono molto soddisfatto a Manchester e difficilmente mi muoverò da qui.

Il mercato della Juventus

Il calciatore del Manchester United Romelu Lukaku potrebbe lasciare la sua squadra. Proprio per questo si profila una gara tutta italiana per il suo acquisto.

La Juventus ancora alle prese con il nuovo allenatore.

Le squadre che avrebbero messo gli occhi sul calciatore sono la Juventus e l'Inter, secondo quanto viene riportato dal quotidiano inglese The Sun. L'attaccante di nazionalità belga presto prenderà la sua decisione dopo aver ascoltato i dirigenti dei Red Devils. Una buona offerta di qualche squadra potrebbe anche poter essere vagliata. La richiesta per il centravanti è di ben ottanta milioni di euro. A tanto ammonta la richiesta del Manchester United.

Pubblicità

In questa stagione l'attaccante ex Everton ha totalizzato 12 goal e trentadue presenze in Premier League. Durante la Champions League, con la maglia dei Red Devils ha totalizzato nove presenze realizzando due goal (la doppietta contro il Paris Saint Germain a Parigi nella vittoria per 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale).

La società bianconera comunque ha necessità di fare cassa e pertanto dovrà provvedere a vendere più di qualche giocatore.

Sarà con molta probabilità la cessione di Joao Cancelo a tenere banco nei prossimi giorni, probabilmente prima di prendere una decisione definitiva si aspetterà l'arrivo del nuovo allenatore. Il Manchester City non ha abbassato il pressing e ha fatto sapere alla Juventus che sono disposti a fare un’offerta di sessanta milioni di euro. Lo scorso anno Cancelo è stato pagato quaranta milioni di euro, pertanto l'offerta sembra essere molto ghiotta per i bianconeri.

Pubblicità

Ma l'impresa di trovare un altro Cancelo a costi sostenibili sembra davvero ardua. Allora con molta probabilità si punterà o su Juan Cuadrado come terzino oppure si potrebbe puntare su un giovane dal nome di Cristiano Piccini, italianissimo, ma del Valencia.