E' arrivata l'ufficialità di Antonio Conte all'Inter. Il tecnico leccese dovrebbe firmare un contratto triennale con la società di Suning, a 9 milioni di euro a stagione, con bonus che potrebbero portare lo stipendio annuale a 12 milioni di euro. Nello staff del tecnico leccese ci saranno i 'fidati', dal fratello Gianluca, fino ad arrivare a Paolo Vanoli e Gianluca Stellini, i preparatori atletici Tous e Coratti e quello dei portieri Bonaiuti. In arrivo anche come club manager Lele Oriali, che raggiungerà l'Inter dopo gli impegni con la nazionale italiana di Roberto Mancini.

Ovviamente, arrivano le prime indiscrezioni in merito ai possibili acquisti dell'Inter in vista della prossima stagione. Come scrive Sport Mediaset, dovrebbero arrivare rinforzi in tutti i settori, fra questi potrebbe spiccare quello di Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina, che sarebbe però conteso con la Juventus.

La nuova Inter di Antonio Conte

L'Inter è pronta a lanciarsi sul mercato con grandi ambizioni, soprattutto dopo aver sistemato la questione Fair Play Finanziario.

Sport Mediaset ipotizza l'Inter di Conte: diversi possibili acquisti, fra questi Chiesa

L'anno scorso infatti il mercato della società di Suning fu limitato dalle restrizioni inflitte dall'Uefa, al punto che entro il 30 maggio 2018 l'Inter fu costretta a cedere qualche suo pezzo pregiato giovane per ottenere delle plusvalenze importanti dal punto di vista finanziario. Una delle cessioni più pesanti fu proprio quella di Nicolò Zaniolo, che rientrò nella trattativa per l'acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma. In merito al mercato di quest'estate, la società Inter sarebbe pronta a regalare potenziali top player a Conte.

Oltre che su Chiesa, la dirigenza starebbe lavorando sui rinforzi a centrocampo, nello specifico interessa il mediano del Cagliari e della nazionale italiana Nicolò Barella. In difesa, nel settore centrale, la situazione è del tutto sistemata grazie all'arrivo di Godin dall'Atletico Madrid.

Gli arrivi nel settore avanzato

In avanti dovrebbe esserci la cessione di Icardi, a maggior ragione dopo l'ultimo match della stagione, quando l'argentino ha sbagliato un rigore e i tifosi interisti hanno sommerso di fischi il giocatore che poi non ha esultato a fine partita sotto la Curva Nord.

Potrebbero arrivare Dzeko, in scadenza di contratto nel 2020 con la Roma ma soprattutto Lukaku dal Manchester United. Il belga è in uscita dalla società inglese ed è un giocatore ideale per il gioco di Antonio Conte. Abbiamo parlato di Chiesa, la dirigenza dell'Inter però sarebbe interessata ad un altro centrocampista offensivo che gioca nel Psv Eindhoven: ci riferiamo a Bergwijn che potrebbe rappresentare un ottimo investimento. Secondo le indiscrezioni, gli arrivi potrebbero non fermarsi qui: anche Cuadrado potrebbe essere richiesto espressamente dal tecnico salentino.