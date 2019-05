La Juventus ha praticamente concluso l'annata in quanto ha conquistato l'ottavo scudetto consecutivo prima di Pasqua ed è stata eliminata dalla Champions League ai quarti ad opera dell'Ajax, squadra giovane, di minor livello tecnico ed economico: eppure ha dimostrato di meritare l'accesso alle semifinali. L'amara delusione, rimediata in Europa, impone alla dirigenza un'attenta riflessione sulle migliorie da apportare all'organico. Cristiano Ronaldo ha fatto il suo dovere, ma non si può dire la stessa cosa dei compagni, i quali non gli hanno dato i giusti rifornimenti.

Il mercato è ormai alle porte e Madama si sta guardando intorno per capire quali possono essere le pedine adatte per dare l'assalto ad una nuova Champions League.

La Juve sulle tracce di Rodriguez

Tra i giocatori nel mirino dei bianconeri c'è da sempre James Rodriguez, la cui avventura al Bayern Monaco sembra ai titoli di coda. Il brasiliano, in quest'annata, ha mostrato solo a sprazzi il suo talento e i suoi colpi da campione e le sue prestazioni sono molto lontane da quelle offerte al mondiale del 2014.

In estate tornerà al Real Madrid, detentore del suo cartellino, ma non rimarrà tra i blancos perché non rientra più nei progetti della società. Zinedine Zidane vuole ristrutturare drasticamente l'organico anche a costo di sacrificare nomi eccellenti e comunque il fantasista colombiano non è stato mai molto apprezzato dal tecnico francese che lo ha relegato in panchina durate la finale di Cardiff contro la Juventus. Il giocatore ora cerca una nuova destinazione per rilanciarsi a livello internazionale e la Vecchia Signora potrebbe rappresentare la soluzione adatta.

Se sulla panchina bianconera dovesse rimanere Massimiliano Allegri, il sudamericano farebbe al caso del tecnico livornese, visto che la sua intenzione è cambiare modulo per tornare al 4-3-1-2. Questa non è un'utopia e a breve potrebbero verificarsi ulteriori sviluppi.

Si riaccende la pista De Ligt

Oltre al trequartista l'organico bianconero necessita di un innesto in difesa e di un altro a centrocampo. Da tempo Fabio Paratici segue la pista che porta a Matthijs de Ligt, il diciannovenne capitano dell'Ajax che però è entrato anche nel mirino del Barcellona, il quale sembrava essere in vantaggio sulla concorrenza, ma in questi giorni Mino Raiola, dopo le prestazioni del centrale in Champions League, vuole giocare al rialzo. Il procuratore pretende per il suo assistito il miglior stipendio possibile e dunque secondo Sport.es non ha fretta di chiudere con i catalani.

Stando così le cose la Juventus può riprendere il suo corteggiamento. Al momento non verrà presa nessuna decisione e tutto sarà rimandato alla conclusione della Champions League, torneo che i lancieri rischiano di vincere visto che nell'andata della semifinale contro il Tottenham hanno vinto per 1-0.