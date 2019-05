La finale di Champions League di quest'anno vedrà affrontarsi Tottenham e Liverpool. Le due squadre si troveranno l'una di fronte all'altra sabato 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, lo stadio di proprietà della squadra spagnola dell'Atletico Madrid. Ma dove potranno seguire tutti gli appassionati di calcio questo avvincente match tutto all'inglese? La sfida sarà trasmessa sui canali ufficiali Rai e Sky con calcio d'inizio fissato per le 21.

Pubblicità

Pubblicità

Dove vedere in tv e in streaming la finale di Champions League

Nel dettaglio, si segnala che la partita fra Tottenham e Liverpool sarà trasmessa sia sui canali Rai che su quelli a pagamento di Sky. In chiaro, infatti, verrà trasmessa su Rai 1 sabato 1° giugno con ampio pre-partita dalle 20:35. In questo modo i telespettatori avranno modo di vedere l'ingresso in campo delle squadre e di sentire per l'ultima volta l'inno della Champions League per la stagione 2018-2019.

Champions League finale trasmissione

Oltre ad essere trasmessa su Rai 1, la partita andrà in onda anche in streaming sul sito Rai Play e a pagamento su Sky Sport ai canale Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e in streaming su SkyGo. Si segnala che la finale di Champions verrà trasmessa anche su Rai Radio 1.

Le probabili formazioni e la terna arbitrale

Il Tottenham arriva alla finale di Champions League dopo aver fatto una strepitosa rimonta contro i campioni olandesi dell'Ajax che alla fine sono stati sconfitti con il punteggio di 2 a 3.

Pubblicità

Il Liverpool, invece, vi arriva dopo aver sconfitto in semifinale il Barcellona del fuoriclasse argentino Leo Messi. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Mauricio Pochettino sabato sera dovrebbero schierare il seguente undici: Hugo Lloris, Danny Rose, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kieran Trippier, Dele Alli, Christian Eriksen, Moussa Sissoko, Victor Wanyama, Son Heung-Min e Lucas Moura. Dall'altra parte Jürgen Klopp, invece, dovrebbe affidarsi ad Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Joel Matip, Fabinho, Jordan Henderson, Georgino Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mane.

La terna arbitrale che dirigerà il match fra Tottenham e Liverpool sarà composta dall'arbitro sloveno Damir Skomina, gli assistenti di linea Praprotnik e Vukan (sempre sloveni) e dagli addetti al VAR: Makkelie (Olanda), Van Boekel (Olanda), Zwayer (Germania) e Borsch (Germania). Da segnalare che anche l'anno scorso il Liverpool di Jorge Klopp era riuscito a raggiungere la finale di Champions League, anche se poi alla fine non riuscì ad aggiudicarsi il trofeo in quanto fu sconfitto dal Real Madrid di Zinedine Zidane con il punteggio di 3 a 1.