La Juventus e Josep Guardiola, un matrimonio che potrebbe essere possibile. In tal senso un'indiscrezione arriva dal sito Money.it in merito al mister catalano ed al suo eventuale ingaggio. Secondo questo rumor, la Adidas, di cui Guardiola e Cristiano Ronaldo sono testimonial, pagherebbe parte del lauto ingaggio di Pep. Ma non è tutto qui, ci sarebbero infatti altri partner, pronti a spingere in direzione Juventus.

Guardiola ed il suo ingaggio

Oltre alla casa tedesca, per far fronte alla remunerazione di un ingaggio da 23 milioni di euro a stagione, ci sarebbe un'altra collaborazione.

Pubblicità

Pubblicità

L'altra parte interessata sarebbe Maserati, del gruppo FCA. Pep infatti, sempre secondo il sito, verrebbe presentato con un arrivo in Maserati. Una presentazione certamente spettacolare, ma non solo. Una collaborazione tra due colossi dell'economia mondiale. Secondo Money, le due parti avrebbero già in mano l'accordo. Questo confermerebbe la notizia che è stata lanciata qualche settimana addietro dal giornalista Luigi Guelpa. Fu una vera bomba mediatica che, se l'indiscrezione di Money corrisponde al vero, potrebbe dunque trovare parecchi riscontri.

Pep Guardiola, ulteriori indiscrezioni lo spingono verso la Juventus

Money si sbilancia: 'Annuncio della Juve dopo la finale di Champions'

L'annuncio della società bianconera sarebbe atteso dopo la finale di Champions League. Sempre secondo le indiscrezioni, avverrà in data 4 giugno. La presentazione ufficiale invece sarebbe prevista per il 14 dello stesso mese. Naturalmente si attendono conferme circa queste fortissime indiscrezioni. Con Guardiola, la Vecchia Signora, acquisterebbe senza nessun dubbio un grande allenatore, uno dei migliori presenti sulla piazza che potrebbe conferire al club quell'appeal europeo che ancora oggi manca.

Pubblicità

Ulteriori rumors

Anche il giornalista Luca Momblano, molto vicino agli affari juventini, ha fornito ulteriori rumors circa il futuro di Guardiola. Ha detto che alcuni mesi fa il tecnico spagnolo e la dirigenza bianconera si sarebbero incontrati ed avrebbero trovato un accordo. Sempre secondo Momblano, ci sarebbe un'altra notizia importante. Secondo sue fonti infatti, il club di Corso Galileo Ferraris avrebbe depositato in una banca il contratto del nuovo tecnico bianconero.

Insomma molte notizie ed indiscrezioni potrebbero alla pista Guardiola, anche se pare restino in piedi altre alternative. Sarri in primis, ma anche Pochettino. Dopo la finale di Champions, forse, ci sarà qualche certezza in più e scopriremo se si tratta soltanto di avventurose 'voci di corridoio' o c'è qualcosa di concreto.