La finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool verrà disputata sabato 1 giugno 2019 alle ore 21:00. La partita si giocherà all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid. La diretta tv non sarà trasmessa esclusivamente su Sky, ma anche su Rai 1 in chiaro.

Gli Spurs hanno conquistato la loro prima finale della storia superando l’Ajax in rimonta. Dopo aver perso 0-1 in casa, sono riusciti a ribaltare il risultato con un pazzesco 2-3 maturato nei minuti di recupero della sfida ad Amsterdam. Eroe della serata Lucas Moura, autore di una tripletta, che gli ha consentito anche di salire a quota 5 goal stagionali in Champions League, tanti quanti ne ha siglati Harry Kane. Percorso simile per i Reds, che hanno rimontato il 3-0 del Camp Nou, superando per 4-0 il Barcellona ad Anfield.

Storiche rimonte per i due club inglesi che si troveranno in finale tra pochi giorni. La squadra di Jürgen Klopp giocherà l’ultimo atto della competizione per il secondo anno di fila. Complessivamente sarà la nona finale per il Liverpool. Nell’attesa di scoprire chi vincerà la Champions League, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club.

Spurs e Reds avversari per la seconda volta in competizioni Uefa

Tottenham e Liverpool si sono affrontati già una volta in competizioni UEFA.

Nella stagione 1972/73 si sfidarono nella semifinale di Coppa Uefa. L’andata ad Anfield finì 1-0 con goal di Alec Lindsay. Il ritorno al White Hart Lane terminò con il risultato di 2-1 con la doppietta di Martin Peters per i padroni di casa e la rete di Steve Heighway per gli ospiti. I Reds approdarono in finale grazie al goal segnato in trasferta. Il trofeo se lo aggiudicarono poi contro il Borussia Mönchengladbach. Il Tottenham ha affrontato 8 volte squadre connazionali in Europa, ottenendo 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Il Liverpool ha sfidato 20 volte club inglesi in competizioni UEFA, conquistando 7 vittorie, a fronte di 8 pareggi e 5 sconfitte.

Per quanto riguarda i trofei in Inghilterra, Tottenham e Liverpool si sono contesi anche la Coppa di Lega nella stagione 1981/82. A Wembley, davanti a 100 mila spettatori, passarono in vantaggio gli Spurs con Steve Archibald. Quando sembrava ormai finita Ronnie Whelan pareggiò i conti e prolungò la sfida ai tempi supplementari.

L’irlandese andò a segno nuovamente con Ian Rush che fissò il risultato sul 3-1, regalando ai suoi la coppa. A distanza di pochi mesi, nella stagione 1982/83, ci fu la replica da parte dei Reds sempre a Wembley, con la vittoria della Community Shield per 1-0 grazie alla rete di Ian Rush in finale. Se si considerano tutte le competizioni, troviamo 170 partite disputate, con Tottenham vincitore in 48 occasioni, contro le 79 del Liverpool. Le restanti 43 sfide sono finite in parità.

Negli ultimi 14 incroci hanno perso solamente 1 volta i Reds, vincendo 9 match. Nella stagione in corso si sono registrati successi per 2-1 in Premier League all’andata e al ritorno.