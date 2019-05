La finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio si disputerà mercoledì 15 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato la Fiorentina in semifinale, approdando così per la quarta volta nella sua storia all'atto conclusivo del torneo. In bacheca, però, la società bergamasca vanta un solo trofeo, risalente alla stagione 1962/63. Le altre due occasioni in cui è approdata in finale sono state nella stagione 1986/87, quando perse contro il Napoli di Diego Armando Maradona, e nel 1995/96 quando fu sconfitta dalla Fiorentina di Gabriel Omar Batistuta.

Papu Gomez, capitano dell'Atalanta.

La Lazio di Simone Inzaghi ha raggiunto la finale dopo aver eliminato il Milan al turno precedente. I biancocelesti hanno già vinto in 6 edizioni, collezionando anche 3 sconfitte all'ultimo atto. Il titolo più recente risale alla stagione 2012/13 quando la formazione capitolina batté la Roma in finale. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra le due compagini, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta Tv su Rai 1.

Precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia

Sono 9 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia.

Il bilancio è di 2 vittorie per i nerazzurri, 4 pareggi e 3 vittorie per i biancocelesti. La sfida più recente risale al quarto turno della stagione 2008/09, quando s'imposero i laziali per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma. In quell'occasione andarono a segno Cristian Ledesma e Goran Pandev. Tra i protagonisti di quella sfida c'era proprio Simone Inzaghi che, insieme ai compagni d'allora, riuscì ad alzare il trofeo al cielo.

Andando ancor più indietro nel tempo, troviamo il doppio confronto ai quarti di finale della stagione 1988/89.

L'andata a Bergamo finì 2-0 a favore della Dea con i goal di Gianfranco Serioli ed Evair. Il ritorno a Roma vide i padroni di casa imporsi per 3-2, ma furono gli ospiti a proseguire nella competizione, eliminati poi in semifinale dalla Sampdoria.

Nelle stagioni 1985/86 e 1982/83 si registrarono dei pareggi. Nel primo caso a Bergamo per 2-2 e nel secondo a Roma per 0-0. L'Atalanta s'impose invece nel 1976/77, quando vinse 2-1 davanti ai propri tifosi: Roberto Tavola ed Ezio Bertuzzo regalarono il successo ai padroni di casa, mentre gli ospiti segnarono solo grazie ad un autogol di Gabriele Andena.

Negli annali della Coppa Italia ci sono altre due sfide terminate 0-0 che risalgono alle stagioni 1974/75 e 1971/72. Infine troviamo il primo storico confronto risalente al 1938/39, che vide la Lazio imporsi per 1-0 grazie alla rete di Giuseppe Baldo.

Gasperini e Inzaghi in carriera non hanno mai vinto la Coppa Italia, e puntano quindi ad inserire in bacheca il primo trofeo. Visto il percorso e la splendida stagione disputata fin qui, meriterebbe di trionfare l'Atalanta, ma nel calcio non sempre vince la squadra più meritevole.

Nell'attesa di scoprire l'esito della sfida, ricordiamo che prosegue la vendita dei biglietti: i prezzi partono da 35 euro per un seggiolino in Curva e si sale fino a 130 euro per un posto in Tribuna. Per il settore Distinti la spesa è di 50 euro.