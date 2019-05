In attesa di conoscere i nomi delle due squadre inglesi che alzeranno al cielo la Champions League tra Tottenham e Liverpool e l’Europa League tra Chelsea e Arsenal, sabato 18 maggio la finale di FA Cup farà calare il sipario interno su una fantastica stagione calcistica d'Oltremanica.

Pubblicità

Pubblicità

A contendersi la Coppa d’Inghilterra a Wembley ci saranno Manchester City e Watford. Calcio d’inizio alle ore 18:00, con diretta streaming su Dazn.

Atto conclusivo di FA Cup inedito, il confronto si presenta ovviamente con i Citizens favoriti d’obbligo. La compagine di Guardiola è già diventata campione della Premier League (al termine di un entusiasmante sfida contro il Liverpool chiusa all’ultima giornata a quota 98 con un solo punto di vantaggio) e in precedenza, nel corso della stagione, aveva conquistato anche della Coppa di Lega (ai rigori contro il Chelsea).

Manchester City-Watford: la finale di FA Cup in diretta streaming su Dazn

Pertanto, il Manchester City andrà a caccia del terzo trofeo stagionale, con il quale diventerebbe inoltre la prima squadra del calcio inglese a vincere contemporaneamente nella stessa stagione i tre più importanti trofei nazionali. Ma il Watford di Javi Gracia è una compagine bene organizzata e nel calcio nulla è scontato, soprattutto in una gara secca.

Citizens favoritissimi

Sabato sera il club di Manchester giocherà l’undicesima finale di FA Cup della sua storia (5 i trofei vinti), mentre per gli Hornets sarà il secondo tentativo di portarsi a casa la Coppa dopo quello fallito nel 1984 contro l’Everton.

Pubblicità

Back 2 Back Premier League Champions! 🏆🏆



We reigned and we retained! 💪



🔵 #mancity pic.twitter.com/stX3wPtV4P — Manchester City (@ManCity) 12 maggio 2019

Le due squadre sono reduci dalla giornata conclusiva della Premier ottenendo un identico 1-4 ma di esito diverso: i Citizens hanno sbancato l’Amex Stadium di Brighton rendendo vano il successo del Liverpool sul Wolverhampton regalandosi così il titolo; il Watford è stato invece travolto a domicilio dal West Ham; probabilmente concentrati sulla FA Cup, per i londinesi si è trattata della terza sconfitta consecutiva. Con circa la metà dei punti del City, il Watford ha chiuso la Premier all’undicesimo posto.

Probabili formazioni di City-Watford

Squadre al completo eccetto i lungodegenti Bravo e Mendy in casa Manchester, Prodl e Quina tra gli Hornets. Queste le probabili formazioni a Wembley:

Manchester City (4-3-3) Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan, David Silva; Sane, Aguero, Sterling. All.: Guardiola.

Watford (4-4-2) Foster; Holebas, Cathcart, Mariappa, Femenía; Hughes, Doucouré, Capoue, Pereyra; Deeney, Deulofeu.

Pubblicità

All.: Javi Gracia.

Precedenti – Negli ultimi dieci confronti diretti altrettante vittorie del City (3-1 e 1-2 in questa stagione), con l’ultima vittoria dei londinesi che risale al lontano campionato di Championship 1988/89 (1-0). In FA Cup le due squadre finora non si erano mai incontrate oltre i sedicesimi di finale e nei sei precedenti nella competizione le vittorie del City sono 3, i pareggi 2 e un successo del Watford risalente al 1986.