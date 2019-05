Archiviata la vincente "era Allegri", la Juventus è a caccia del nuovo tecnico e al momento il candidato numero uno sarebbe Maurizio Sarri, anche se alcuni, nelle parole di Paratici (che ha detto: "Aspettiamo le finali") vedrebbero un possibile mistero e non escludono l'ingaggio di uno tra Klopp o Pochettino.

I candidati per il centrocampo

Aspettando l'investitura del nuovo inquilino della panchina bianconera, la dirigenza lavora per rinforzare la rosa che pur essendo di spessore internazionale, necessità di qualche pedina soprattutto in difesa, ma anche a centrocampo.

Il pacchetto arretrato dopo l'addio di Barzagli e Caceres è sguarnito numericamente, per cui occorre un centrale di livello pari a Chilellini in modo da sostituirlo, visto che spesso il capitano è preda di acciacchi fisici dovuti all'età che avanza.

Pogba e Rabiot (Foto: As.com e Paristeam.fr)

Gli interpreti del centrocampo, quest'anno hanno deluso le aspettative e ad essi viene attribuita parte della colpa per l'amara eliminazione ai quarti di Champions League, avvenuta ad opera dell'Ajax, per cui un innesto top non guasterebbe. A gennaio, Paratici ha messo a segno un altro colpo a parametro zero accaparrandosi Aaron Ramsey, il quale in occasione della festa scudetto era a Torino, ma da solo non darebbe le sicurezze necessarie alla squadra per dare un assalto più convincente alla coppa dalle grandi orecchie, anche perché spesso incappa in infortuni.

Il sogno di Paratici per la terra di mezzo è sempre e solo Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United, ma verso i titoli di coda perché il club non è approdato in zona Champions League. Il prezzo del suo cartellino però è stimato sui 160 milioni di euro e inoltre c'è da fare i conti con la feroce concorrenza del Real Madrid, il cui allenatore Zinedine Zidane sarebbe determinato a portare il connazionale alla sua corte.

Le difficoltà per arrivare al centrocampista di Lagny-sur-Marne, sono ostacoli difficilmente sormontabili, per cui il direttore dell'area sport avrebbe visto una valida alternativa in Milinkovic-Savic della Lazio, ma fare affari con Lotito non sarebbe una passeggiata, anche perché il presidente biancoceleste nutre astio nei confronti dei bianconeri per la vicenda Keita.

Un altro candidato per la mediana sarebbe Adrien Rabiot in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. La madre e agente del francese, però pretenderebbe uno stipendio monstre.

Promossi e bocciati

La triade dirigenziale lavora non solo per il mercato in entrata, ma anche per quello in uscita. Sami Khedira e Cuadrado potrebbero salutare Madama, anche a causa dei lunghi infortuni di cui sono stati protagonisti nella stagione che non garantirebbero la necessaria copertura, mentre Bentancur e Emre Can andrebbero verso la conferma.

Il futuro di Pjanic invece dipenderà da ciò che vorrà il nuovo allenatore e se dovesse arrivare Sarri, anche il bosniaco andrebbe verso la conferma.