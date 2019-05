I titoli dei giornali sportivi in questa fase riguardano principalmente chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo aver omaggiato Allegri e Barzagli, si attende la chiusura della stagione nell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria per avere qualche novità sul prossimo tecnico della Juventus.

Come scrive Tuttosport però la dirigenza starebbe già lavorando sul mercato cercando di rafforzare la squadra indipendentemente da chi guiderà la rosa bianconera la prossima stagione. Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe nello specifico individuato quattro rinforzi ideali per incrementare il livello qualitativo dei bianconeri: fra questi spiccano tre centrocampisti ed un innesto nel settore avanzato.

La dirigenza bianconera starebbe lavorando su quattro acquisti

Secondo il noto giornale sportivo torinese 'Tuttosport', la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di quattro giocatori di qualità, e le preferenze riguarderebbero calciatori giovani in grado di garantire presente e futuro alla rosa bianconera.

Juve: quattro colpi di mercato non dovrebbero dipendere dall'allenatore, tra questi Pogba

A centrocampo interesserebbero Paul Pogba, Adrien Rabiot e Nicolò Zaniolo mentre nel settore avanzato piace molto Federico Chiesa. In merito al mediano del Manchester United, a fine stagione dovrebbe lasciare la società inglese, considerando il fatto che quest'ultima non giocherà la prossima Champions League. Il valore del giocatore è notevole, si parla di almeno 120 milioni di euro e nel caso in cui la Juventus voglia investire sul francese, dovrà necessariamente cedere alcuni giocatori.

A tal proposito il nome più chiacchierato è Miralem Pjanic, piace a Paris Saint Germain e Real Madrid ed ha una valutazione di almeno 100 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Adrien Rabiot, sarebbe un'opportunità a parametro zero, anche se la mamma e procuratore del giocatore chiederebbe un contratto di diversi anni a 10 milioni di euro a stagione. Zaniolo invece è in attesa di rinnovo con la Roma e la dirigenza bianconera potrebbe approfittare offrendo alla società di Pallotta una somma di circa 60 milioni di euro ed un contratto ricco al giocatore.

Piace Federico Chiesa della Fiorentina

L'eventuale arrivo di Federico Chiesa dovrebbe dipendere da una cessione pesante nel settore avanzato: uno dei possibili indiziati a lasciare Torino è sicuramente Douglas Costa, che in questa stagione è stato condizionato da tanti infortuni e da alcuni comportamenti extra calcistici non di certo esemplari. Il brasiliano piace molto in Inghilterra, in particolar modo a Tottenham e Manchester City, che potrebbero offrire per il centrocampista offensivo brasiliano anche 60 milioni di euro.

La Juventus spera che il giocatore venga convocato per la Copa America così che il suo prezzo possa incrementare sul mercato.