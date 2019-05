Il prossimo Calciomercato potrebbe essere molto interessante a livello europeo: alcuni top club sarebbero pronti a rifondare la rosa, 'delusi' dall'andamento di questa stagione.

Real Madrid, Paris Saint Germain e la Juventus sono solo alcuni dei club che potrebbero cambiare molto in estate: proprio la società spagnola sarebbe pronta ad investire in maniera massiccia, ma necessariamente dovrà pure alleggerire la rosa, cedendo anche alcuni pezzi pregiati.

Uno di questi, come scrive il noto giornale sportivo 'Marca', potrebbe essere Isco: il centrocampista offensivo della nazionale spagnola potrebbe essere ceduto dal Real Madrid per poter arrivare ad Eden Hazard, uno dei giocatori che più interessano sul mercato alla dirigenza madrilena.

Isco potrebbe quindi rappresentare un'ottima occasione di mercato per la Juventus, che sarebbe alla ricerca di qualità, dopo la deludente eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax.

Dalla Spagna: Isco è sul mercato, la Juve prepara il colpo (RUMORS)

Isco interesserebbe alla Juventus

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Marca', la Juventus sarebbe interessata ad Isco, che potrebbe essere ceduto dal Real Madrid in estate. Il centrocampista offensivo sarebbe il rinforzo ideale per incrementare la qualità del gioco bianconero, anche se per il giocatore il Real Madrid potrebbe chiedere una notevole somma.

Inoltre la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato per poter investire sul mercato, in previsione anche dell'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per giugno, che dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Nella Juventus gioca però un centrocampista che interessa molto a Zidane: il bosniaco Miralem Pjanic sarebbe stato individuato dal Real Madrid come regista ideale per rilanciare le ambizioni della società spagnola. I bianconeri per il giocatore chiedono una somma superiore ai 100 milioni di euro, non è da escludersi che possa delinearsi uno scambio con Isco, con conguaglio a favore della Juventus.

Il mercato in uscita della Juventus

Come detto, gran parte del mercato bianconero potrebbe passare da cessioni pesanti, Pjanic non sarebbe l'unico indiziato: anche i vari Alex Sandro, Cancelo, Douglas Costa e Mandzukic potrebbero dire addio alla Juventus.

Il terzino brasiliano piace al Paris Saint Germain, mentre il centrocampista offensivo ha molto mercato in Inghilterra, con Tottenham e Manchester City che sarebbero pronte ad offrire 60 milioni di euro per il giocatore brasiliano. Per quanto riguarda la punta croata, la possibilità che possa lasciare la Juventus sarebbe notevole, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021. Molto dipenderà, probabilmente, anche dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera.