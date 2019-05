Queste sono ore di trepidante attesa per capire quale sarà il futuro della Juventus. Infatti, ieri sera, è andato in scena l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, al momento le parti sembrano decise a rivedersi visto che il summit è stato interlocutorio e tutto è rimandato ad un nuovo appuntamento al quale parteciperà anche Pavel Nedved.

Si è espresso sulla vicenda che riguarda l'allenatore della Juve anche Luciano Moggi. L'ex dg bianconero sulle colonne di Libero ha parlato proprio del futuro di Massimiliano Allegri che potrebbe intrecciarsi con quello di Antonio Conte.

Moggi parla di Allegri

Luciano Moggi in un editoriale su Libero si è espresso proprio sul futuro della panchina della Juve. L'ex dg bianconero ha detto che si sono fatte tante congetture ma la verità è ancora tutta da scoprire.

Juventus, Moggi parla di Allegri e Conte

Inoltre Moggi ha sottolineato che Massimiliano Allegri potrebbe valutare anche offerte provenienti dal Paris Saint - Germain e dall'Inter. L'ex dirigente juventino ha poi aggiunto in merito al tecnico livornese: "Hanno silenziato completamente la sua intenzione di restare alla Juve, sempre che esistano i presupposti per un accordo". Secondo Luciano Moggi qualora Allegri dovesse lasciare il club piemontese non sarebbe da escludere che per lui si apra un ciclo in nerazzurro e, a quel punto, ci sarebbero tante possibilità di vedere Antonio Conte di nuovo sulla panchina dei Campioni d'Italia.

Nel caso in cui invece, il tecnico livornese restasse alla Juve a quel punto l'ex Ct dell'Italia potrebbe finire all'Inter. Quello della panchina della Vecchia Signora resta un rebus tutto da risolvere e forse nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Una volta delineato il futuro della guida tecnica della Juve a quel punto si capiranno anche le strategie di mercato con Paulo Dybala che potrebbe essere uno dei più chiacchierati. Il numero 10 juventino non ha reso come si attendeva e dunque una sua partenza non è da escludere.

Intanto Allegri lavora sul campo

I tifosi della Juve sono in attesa di capire se Massimiliano Allegri sarà ancora l'allenatore bianconero oppure no. La telenovela sulla panchina juventina si sta protraendo da diverse settimane e ancora non si saprà quando verrà definito il tutto. In attesa di sapere se Massimiliano Allegri resterà anche la prossima stagione, nel frattempo il tecnico si sta concentrando sul presente e sulla partita contro l'Atalanta.

Domenica ci sarà la festa scudetto e l'allenatore livornese vuole che la sua squadra arrivo al top alla sfida contro i bergamaschi. Contro l'Atalanta la Juve ritroverà Mario Mandzukic che dovrebbe essere titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi.