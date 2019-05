In questi giorni i giocatori della Juventus ne stanno approfittando per riposarsi un po' visto che dopo il derby Massimiliano Allegri ha concesso quattro giorni di relax ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti per i Campioni d'Italia è fissata per mercoledì pomeriggio. Dunque visto i quattro giorni di vacanza molti dei giocatori della Juve hanno deciso di lasciare Torino. Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo che ne ha approfittato per passare un po' di tempo con la sua compagna Georgina Rodriguez e con alcuni amici. In particolare Edu Aguirre amico di CR7 ha condiviso una bella foto che lo ritrae proprio con il fenomeno di Madeira.

Juventus, CR7 in vacanza con Georgina e alcuni amici

Ronaldo non rinuncia ad allenarsi

In questi giorni i giocatori della Juve si godono un po' di riposo. Per questo motivo molti di loro hanno scelto di passare un po' di tempo con i loro cari. Cristiano Ronaldo è ovviamente in compagnia della sua bella Georgina Rodriguez dalla quale è inseparabile. Ma CR7 si sa che anche quando è in vacanza non rinuncia mai ad allenarsi. Il campione di Madeira vuole sempre essere al top della forma e mantiene sempre in allenamento il suo corpo.

Tra l'altro Cristiano Ronaldo ha ancora un importante traguardo da raggiungere visto che vuole diventare il capocannoniere della Serie A. CR7, ieri sera, ne ha approfittato proprio per lavorare in palestra e la foto è apparsa sul profilo Instagram di un suo caro amico. Poi anche lo stesso giocatore ha condiviso la stessa immagine nelle sue storie del noto social network.

Bonucci si rilassa a Gardaland

Leonardo Bonucci appena ha qualche ora libera passa del tempo insieme alla moglie Martina e ai loro tre bimbi Lorenzo, Matteo e Matilda Rebecca. Il numero 19 juventino, in questi giorni, è rimasto a Torino con i suoi cari, ma oggi ha deciso di passare una giornata all'insegna del divertimento.

Infatti, Leonardo Bonucci con la moglie Martina e i loro figli più grandi hanno deciso di andare a Gardaland, come ha rivelato lo stesso difensore bianconero con un post su Instagram.

Dybala è già rientrato a Torino

Paulo Dybala, in questi giorni, ha scelto di visitare una delle grandi capitali europee. Il numero 10 juventino in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini ha scelto di andare a Londra. Ma le vacanze per l'argentino e la compagna sono già finite.

Infatti, Dybala si è già rimesso al lavoro visto che sta cercando lei recuperare dall'infortunio accusato contro l'Ajax. La speranza di Massimiliano Allegri è quella di avere il suo numero 10 a disposizione per la sfida contro la Roma. Anche perchè il tecnico, contro i giallorossi, non potrà contare su Federico Bernardeschi che sarà squalificato. Questi non sono stati giorni facili per il numero 33 juventino visto che venerdì, mentre era in campo per giocare il derby, dei ladri hanno tentato di entrare in casa sua.

La fidanzata del giocatore juventino, fortunatamente, è riuscita a sventare il furto. La donna è tornata a casa in anticipo e si è accorta che la porta era stata divelta così ha chiamato le forze dell'ordine che sono subito intervenute. I ladri non hanno rubato nulla e per Bernardeschi e la compagna c'è stato un grosso spavento, ma per fortuna tutto si è risolto al meglio.