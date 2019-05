La Juventus è molto attiva sul mercato dopo avere vinto l'ottavo scudetto consecutivo e dopo essere stata eliminata dalla Champions League per mano dell'Ajax. Potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa bianconera nella prossima sessione di Calciomercato estiva. A rischio cessione, oltre a Paulo Dybala (quest'anno impiegato da Allegri in un ruolo non consono alle sue caratteristiche tecniche), ci sono anche Miralem Pjanic e Joao Cancelo, giocatori che sicuramente non hanno reso secondo le aspettative, specialmente in Champions League.

Calciomercato Juventus, Cancelo e Pjanic verso l'addio: potrebbe arrivare David Neres

Il centrocampista bosniaco, in particolare, ha dichiarato a Canal+: "Il Paris Saint Germain è certamente uno dei migliori otto club in Europa e in Champions League vogliono andare più avanti di quanto abbiano fatto quest'anno. Si tratta di una squadra dove vorrebbero andare tutti, c'è un progetto sportivo, dei giocatori di altissimo livello, dunque sono molto alte le probabilità di vincere la Champions League". Il regista bianconero, dunque, ha aperto ad un possibile addio al club sabaudo.

La sua valutazione, in ogni caso, va tra i settanta e gli ottanta milioni di euro. Su di lui, inoltre, ci sono anche altri top club europei oltre al Paris Saint Germain.

Juventus, potrebbe partire anche Joao Cancelo: su di lui alcuni club inglesi

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Joao Cancelo, che ha numerose richieste da alcuni club della Premier League inglese. Viene valutato dal club bianconero circa sessanta milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, la Juventus avrebbe messo gli occhi su David Neres. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo David Neres

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la Juventus avrebbe messo nel mirino David Neres, fortissimo esterno brasiliano dell'Ajax. Neres è stato uno degli artefici dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League e sarebbe molto stimato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

In questa stagione ha messo a segno dodici reti e servito ben quindici assist, numeri impressionanti per un giocatore di appena ventidue anni. Su di lui ci sono numerosi top club europei, ma l'Ajax non ha alcuna intenzione di fare sconti per l'esterno offensivo brasiliano, che viene valutato almeno cinquanta milioni di euro. Sul giocatore sudamericano, in particolare, sarebbe molto forte l'interesse del Real Madrid, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una super cifra per garantirsi le sue prestazioni.

Si attendono ulteriori aggiornamenti.