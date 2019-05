La Juventus, dopo la fine del campionato, dovrà concentrarsi solo sul futuro e sul prossimo mercato. I dirigenti juventini sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Al momento - riferisce Sky Sport - la Juve sembra aver scelto Maurizio Sarri per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Dopo la finale di Europa League ci sarà un summit fra Ramadani l'agente del tecnico toscano e Marina Granovskaia dirigente del Chelsea per parlare proprio del futuro dell'allenatore.

Pubblicità

Pubblicità

Le parti sembrano intenzionate a separarsi visto che i blues dovrebbero optare per Frank Lampard. Dunque Ramadani e Marina cercheranno di capire come liberare Sarri che comunque è sotto contratto con il Chelsea. La Juve, comunque, prima di sciogliere le riserve attende le due finali europee ovvero quella di Europa League e quella di Champions League. Solo dopo il 1º di giugno Paratici prenderà una decisione definitiva.

Piccole speranze per Pochettino e Klopp

La Juve sta attendendo che vengano completati gli ultimi impegni di campo cioè le finale europee per annunciare il nome del sostituto di Massimiliano Allegri.

Juventus, gli ultimi aggiornamenti su Sarri

Al momento il favorito per la panchina dei campioni d'Italia è Maurizio Sarri. La Juve, però, per scrupolo aspetterà l'esito della finale di Champions perché magari uno fra Jürgen Klopp o Mauricio Pochettino potrebbe liberarsi. Certo sembra molto difficile che uno di questi due tecnici possa liberarsi. Dunque in termini di percentuali, Sarri ha il punteggio più alto mentre le speranze per Klopp e Pochettino sembrano essere davvero esigue. Con il possibile arrivo di Maurizio Sarri si cercherà anche di rilanciare qualche giocatore che è reduce da una stagione difficile come per esempio Paulo Dybala. Il numero 10 juventino non vede l'ora di iniziare la nuova stagione e di tornare ai suoi livelli con un nuovo tecnico; non resta che aspettare ancora una settimana e poi la Juve scioglierà definitivamente le riserve sul nuovo tecnico che, salvo clamorose, sorprese potrebbe essere Sarri.

Pubblicità

Di conseguenza, sfuma l'ipotesi Inzaghi, che potrebbe tornare in corsa solo qualora dovesse saltare clamorosamente la trattativa per il tecnico toscano. Se magari il Chelsea si mettesse di traverso per liberare Sarri, allora a quel punto la Juve potrebbe anche tornare su Inzaghi, ma al momento questo sembra essere un'ipotesi remota.

Higuain potrebbe tornare alla Juve

Con il possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, si potrebbe vedere un ritorno in bianconero, ovvero quello di Gonzalo Higuain.

Il Pipita da sempre è il pupillo del tecnico toscano che lo vuole avere nel suo parco attaccanti. Gonzalo Higuain andrebbe ad unirsi a Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi che sono i punti fermi dell'attacco juventino. Sarri, per rinforzare la Juve, vorrebbe anche un difensore di livello e i nomi che circolano sono quelli di Sergio Ramos e Matthijs De Ligt mentre i sogni per il centrocampo sono Sergej Milinkovic Savic e Paul Pogba.