La società di via Galileo Ferraris pare abbia già scelto il suo futuro allenatore: si tratterebbe di Maurizio Sarri [VIDEO], favoritissimo per sedersi sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Fabio Paratici e tutta la dirigenza bianconera sono pronti a fermare l'ex tecnico del Napoli e attuale del Chelsea, appena la finale di Europa League di giovedì sera.

Fali Ramadani, manager del tecnico toscano, vedrà Marina Granovskaia, manager del Chelsea e donna fidata di Roman Abramovich, per definire la sua uscita. Maurizio Sarri è pronto ad approdare a Torino, alla corte bianconera, nonostante abbia ancora due anni di contratto con i Blues. Al suo posto già pronto Frank Lampard, stella del Chelsea. Ma la Juventus, come al solito, non fa trapelare nulla. Ma Paratici e il resto della dirigenza aspetteranno comunque fino al 1 Giugno quando si disputerà la finale di Champions League, fra Liverpool e Tottenham,sempre aspettando eventualmente eventuali decisioni sia da parte di Mauricio Pochettino che di Jurgen Klopp.

Juventus e Manchester City con Sarri e Guardiola

La scelta che la Juventus sta portando avanti è comunque quella su Maurizio Sarri, e con molta probabilità sarà lui a sedersi sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. A rimanere sempre caldo c'è anche Simone Inzaghi attuale allenatore della Lazio, in caso dovesse andare male la trattativa con Sarri.

Il caso Pep Guardiola e le parole della dirigenza di via Galileo Ferraris

Pep Guardiola è sempre stato il sogno di qualche dirigente bianconero [VIDEO], e non solo.

Ma il tecnico e soprattutto la società inglese del Manchester City, attuale squadra che allena, hanno sempre smentito le voci di un probabile approdo a Torino, da parte del tecnico. Tant'è che la dirigenza degli inglesi lo ha subito blindato, al minimo sentore di eventuali contatti con i bianconeri, onde evitare comunque sorprese inaspettate. “Non abbiamo mai avuto contatti" dice Paratici, anche se sembrerebbe che qualche incontro a Milano, a causa di circostanze fortuite, ci sia stato.

Le idee della Juventus sono molto chiare e la società di via Galileo Ferraris si muoverà a tempo opportuno per bloccare il nuovo allenatore. Ovviamente a causa delle molte competizioni ancora in corso, la società valuterà attentamente tutte le mosse e si muoverà ufficialmente solamente al termine di tutte queste.

Dybala e il suo futuro

Le voci che si rincorrono da più giorni di un eventuale addio di Paulo Dybala nei confronti della Juventus sono totalmente infondate.

Questo è quanto ha dichiarato Fabio Paratici, spiegando che la società bianconera ha investito molto su questo giovane ragazzo quattro anni fa e che non ha nessuna intenzione di mandarlo via.