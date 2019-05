Le parole di Andrea Agnelli nel post partita di Juventus e Ajax sono state evidenti, i bianconeri dovrebbero ripartire anche nella prossima stagione da Massimiliano Allegri, che di recente alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa', ha ribadito l'intenzione di restare a Torino, considerando anche il fatto che ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Ma le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e confermate anche da alcuni media italiani, sembrano parlare di un possibile ribaltone sulla panchina bianconera, ed il nome fatto non è quello già noto ai tifosi juventini, ovvero Antonio Conte, ma un tecnico ritenuto uno dei migliori al mondo: parliamo di Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City, che potrebbe lasciare l'Inghilterra dopo la disfatta europea contro il Tottenham.

La conquista della Premier League potrebbe non essere sufficiente per una permanenza del tecnico spagnolo, che secondo il noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa, sarebbe in trattativa con la Juventus per un clamoroso trasferimento a Torino.

Guardiola sarebbe in trattativa con la Juventus

Secondo il noto giornalista Luigi Guelpa, il tecnico spagnolo Pep Guardiola a fine stagione potrebbe lasciare il Manchester City per trasferirsi alla Juventus. Il giornalista, a Radio Crc, ha dichiarato che il primo incontro fra Guardiola e Juventus si è verificato l'8 marzo ma attualmente ci sarebbe una vera e propria trattativa.

Fra l'altro, il tecnico spagnolo sarebbe stato sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo, che lo riterrebbe l'ideale per rilanciare le ambizioni della Juventus soprattutto in Champions League. Ovvio che l'arrivo di Guardiola sarebbe un investimento oneroso per i bianconeri, per l'ingaggio dello spagnolo ma anche il mercato che in qualche modo si dovrà attuare con l'arrivo dell'attuale tecnico del City.

Il mercato della Juventus

In caso di arrivo di Guardiola, la dirigenza bianconera dovrà cercare di lavorare su giocatori funzionali al gioco dello spagnolo.

Uno di questi è già stato acquistato, ovvero Ramsey, molto apprezzato da Guardiola, mentre un altro la Juventus lo avrebbe già in casa, ovvero Douglas Costa, che l'anno scorso fu vicino proprio al Manchester City. Rinforzi poi dovrebbero arrivare anche in difesa, e come ha ribadito Guelpa, difficilmente alla Juventus potrà arrivare Koulibaly, più probabile un nome suggerito da Guardiola: giocatori apprezzati dallo spagnolo (e che la Juventus già segue da tempo) sono sicuramente Marcelo e Isco del Real Madrid.

Nonostante il ritorno di Zidane al Real, i giocatori potrebbero comunque lasciare la Spagna, magari per trasferirsi proprio alla Juventus.