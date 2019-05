L'attesa principale per i tifosi juventini riguarda la nomina del prossimo tecnico che siederà sulla panchina bianconera. Novità a tal riguardo dovrebbero esserci dopo la finale di Champions League, presumibilmente inizio settimana prossima. In Italia le indiscrezioni principali riguardano il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, ma arrivano interessanti smentite dall'Inghilterra. Secondo il 'Times' infatti, non è escluso che il tecnico toscano possa rimanere a Londra.

Ma per poter continuare la sua esperienza al Chelsea, Maurizio Sarri avrebbe imposto una condizione importante alla società londinese. Lo stesso giornale inglese conferma infatti che al tecnico inglese non dispiacerebbe rimanere in Inghilterra in quanto considera la Premier League il campionato più bello al mondo.

Le possibili condizioni per restare al Chelsea

Secondo il noto giornale inglese 'Times', Maurizio Sarri avrebbe richiesto al Chelsea maggiore protezione in merito alle critiche subite dal tecnico toscano in questa stagione, da parte dei media inglesi ma soprattutto dei tifosi del Chelsea.

Dall'Inghilterra, Maurizio Sarri è pronto a dire di no alla Juventus (RUMORS)

Come è noto infatti spesso a 'Stamford Bridge' ci sono stati fischi per Maurizio Sarri, non tanto per il gioco e i risultati della squadra, ma per gli atteggiamenti del tecnico toscano. Secondo il 'Times' quindi, qualora la società inglese garantisse a Sarri maggiore vicinanza da questo punto di vista, il tecnico potrebbe decidere di rimanere a Londra. Inoltre il Chelsea potrebbe essere facilitato ad evitare cambi di panchina in quanto in estate la società londinese non potrà fare mercato per il blocco imposto dall'Uefa per motivi di Fair Play Finanziario. Mantenere la stessa struttura garantirebbe una continuità per la società inglese.

Il prossimo tecnico della Juventus

Questo potrebbe significare che la Juventus sceglierà un'altro tecnico con il numero dei candidati alla successione di Massimiliano Allegri che inevitabilmente potrebbe diminuire. Secondo le ultime indiscrezioni, non è da escludere che la dirigenza bianconera aspetti la finale di Champions League per chiedere disponibilità a Klopp del Liverpool e Pochettino del Tottenham. Ma nelle ultime ore si parla anche di una possibile offerta della Juventus per Guardiola del Manchester City.

A facilitare la trattativa potrebbe essere lo sponsor tecnico della Juventus e del tecnico spagnolo 'Adidas', che finanzierebbe parte del trasferimento dello spagnolo a Torino. Di certo i tifosi bianconeri, dopo lo 'smacco' del passaggio di Antonio Conte all'Inter, vorrebbero un grande tecnico alla guida della Juventus e sui social tanti hanno espresso un disappunto sull'eventuale arrivo di Sarri. Anche se dall'Inghilterra escluderebbero quindi questa possibilità, per la gioia della maggior parte dei tifosi bianconeri.