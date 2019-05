L'ufficialità è arrivata verso le 6:00 di stamattina attraverso un Tweet: Antonio Conte sarà allenatore dell'Inter per le prossime tre stagioni, con un ingaggio di nove milioni annui. L'annuncio accompagnato da una immagine in primo piano del tecnico salentino e l'hashtag #WelcomeAntonio

Antonio Conte in nerazzurro

I tifosi nerazzurri hanno potuto godere di una insolita sveglia, stamattina: la società di Corso Vittorio Emanuele a Milano ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex CT della nazionale e allenatore dei blues.

Una notizia sulla quale la tifoseria nerazzurra, e non solo, si è divisa: da una parte chi lo accetta e esprime la sua accoglienza con gif di esultanza dell'allenatore; dall'altra c'è chi non dimentica il suo passato in bianconero e scrive pensieri come "portaci dove meritiamo e tutto ti sarà perdonato". Ma quelli che dimostrano di non averla presa affatto bene sono i tifosi juventini. Parte dei sostenitori della vecchia signora hanno già chiesto a gran voce di togliere la stella del tecnico leccese dallo Juventus Stadium.

Sarri e Mihajlovic, segnali positivi per le rispettive panchine

Maurizio Sarri più vicino alla Vecchia Signora. Segnali di avvicinamento alla Juventus per il tecnico ex Empoli e Napoli. Prima le parole post- finale, riportate da Sportmediaset, con cui il tecnico declama il suo legame alla città di Napoli e alla sua squadra, ma spiega anche che, a suo dire, la professione può portare a strade diverse e svelando di aver scelto la Premier la scorsa stagione per non passare direttamente ad un'altra squadra italiana.

Poi la notizia di poco fa, riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui la 'zarina' Granovskaia avrebbe dato il primo via libera alla partenza del fresco vincitore dell'Europa League, per una cifra non inferiore ai sei milioni di euro. Previsto per oggi l'incontro tra il procuratore dell'allenatore e la dirigenza del Chelsea.

Nel frattempo, Sinisa Mihajlovic sembra più vicino alla permanenza sulla panchina del Bologna. La trattativa che ha portato al prolungamento del rapporto tra Orsolini e il Bologna sembrano aver aumentato le possibilità per la società emiliana di trattenere il tecnico serbo che darà la risposta definitiva entro due settimane.

Calciomercato Serie A, le ultime novità

Inter. La beneamata si sta già muovendo per mettere a segno i primi colpi di mercato: Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, e Steven Bergwijn, attaccante esterno del PSV. Giusto il tempo per il tecnico salentino di piazzzarsi sulla panchina dell'Inter che già si svela la sua prima decisione in ambito di mercato. Stando a quanto riporta la Gazzetta, Conte avrebbe già richiesto la cessione di Mauro icardi, da sostituire con Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Lazio. Sergej Milinkovic-Savic richiesto con forza dalla Juventus. I bianconeri avrebbero messo sul piatto 60 milioni per strappare il centrocampista alla società biancoceleste.

Napoli. Dopo Di Francesco, un altro colpo è stato messo a segno: Jordan Veretout sarebbe stato richiesto alla Fiorentina dalla società partenopea, che avrebbe ricevuto il sì del giocatore al trasferimento.

Una sessione di mercato appena agli inizi, così come la nuova avventura di Conte, a cui non si può non augurare di trascorrere tre stagioni ad alti livelli nel nuovo ciclo che lo vedrà protagonista nell'ambiente nerazzurro.