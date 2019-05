Non solo Gattuso, ma anche Leonardo rischia il suo posto al Milan per la prossima stagione, come riportato dal Corriere Della Sera. Infatti, alla fine della stagione, il direttore tecnico dei rossoneri dovrà rispondere per il mercato dei trasferimenti della scorsa estate, soprattutto per quanto riguarda Higuain, Castillejo e Laxalt. Il primo si è già trasferito, mentre gli ultimi due non sono riusciti a soddisfare le aspettative. La posizione del direttore sportivo del Milan è ancora sotto esame.

Milan, possibile cambio nella dirigenza, Saint-Maximin si sente pronto per i rossoneri

Secondo vari rapporti in Italia, Gazidis ed Elliott stanno ancora valutando la posizione dell'ex regista brasiliano che ha parlato dei piani del club per il futuro. Nonostante ciò, Leonardo è ancora sull'orlo. Sia lui che Gattuso sono stati monitorati dal club che potrebbe sostituire uno di loro o forse entrambi una volta che la stagione volge al termine. Per quanto riguarda la panchina rossonera l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è risalito nei vertici della lista dei sostituti del Milan per Rino Gattuso.

Il 61enne ha impressionato molto durante la sua permanenza a Bergamo, ed occupa attualmente il quarto posto in campionato. Il Corriere dello Sport afferma che Gasperini, in testa alla classifica tra i preferiti per la panchina rossonera, lascerà l'Atalanta solo se il Milan si qualificherà per la Champions League in questa stagione. Altre alternative includono uno tra Emery e Maurizio Sarri.

Calciomercato Milan: Saint-Maximin è un obbiettivo concreto

Il fortissimo esterno del Nizza, Allan Saint-Maximin ha parlato del suo potenziale trasferimento al Milan.

Come è noto, il Milan ha monitorato attentamente il talentuoso giocatore ventunenne attraverso i dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. Si sa che entrambe le parti hanno tenuto colloqui al fine di pianificare il trasferimento sulla base di 30 milioni di euro. Lo stesso Saint-Maximin ha affermato di essere felice se riuscisse a realizzare un trasferimento in un club più importante rispetto a quello attuale. "Sicuramente mi sento pronto a trasferirmi in una squadra che ha più prestigio", ha detto Saint-Maximin ai giornalisti.

"Il Milan è un club straordinario, ho avuto l'opportunità di avvicinarmi al Milan in inverno, ma le due squadre non hanno raggiunto un accordo", ha aggiunto il giocatore. Il 22enne ha segnato 6 gol e 4 assist in questa stagione. Una delle condizioni che potrebbero agevolare la trattativa sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League, che darebbe al Milan più margini di manovra nel mercato, ma non è escluso che il francese possa arrivare anche in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo.