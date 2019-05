I tifosi juventini sono in attesa di sapere chi guiderà i bianconeri la prossima stagione. A tal riguardo le indiscrezioni sono numerose: alcuni media sportivi sostengono che Agnelli potrebbe decidere di affidarsi ad un profilo internazionale, altri invece parlano di un profilo italiano che possa in qualche modo avviare la rivoluzione tecnica della società bianconera.

Questo finale di stagione però sarà molto importante anche dal punto di vista del Calciomercato non solo per gli allenatori, ma anche per i giocatori. Tanti big del calcio sono pronti a lasciare le loro storiche squadre di appartenenza. E' il caso di Andrea Barzagli alla Juventus, di Daniele De Rossi alla Roma e di Frank Ribery al Bayern Monaco. Proprio il centrocampista offensivo francese ha avuto modo di parlare al giornale tedesco 'Bild' in merito al suo passato, quando molti top club erano pronti ad acquistarlo. La decisione di rimanere al Bayern Monaco, come riconosce il giocatore, è stata la migliore per la sua vita.

Ribery: 'La Juventus mi ha cercato'

Ribery è stato cercato dalla Juventus

Il centrocampista offensivo francese Frank Ribery ha annunciato l'addio a fine stagione al Bayern Monaco. Lo stesso giocatore, intervistato da 'Bild', ha avuto modo di parlare del suo passato e delle trattative di mercato che lo hanno riguardato. Dopo l'Olimpyque Marsiglia infatti, il francese si è trasferito al Bayern Monaco ma in tutti questi anni in Germania, come sostiene il giocatore, ha ricevuto molte offerte da parte di top club europei, fra i quali Inter, Milan, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Juventus.

Il Real Madrid è stata la società che più si è avvicinata ad acquistare il giocatore francese, in quanto qualche anno fa presentò un'offerta da 65-70 milioni di euro per il suo cartellino. Lo stesso Ribery però ci ha tenuto precisare alla 'Bild' che la scelta di restare al Bayern Monaco è stata a livello professionale la decisione migliore della sua vita.

Gli addii di grandi giocatori

Come dicevamo l'addio di Ribery non è l'unico in questa stagione, tanti top player sono pronti a lasciare le rispettive società di appartenenza, sia per appendere gli scarpini al chiodo sia per tentare una nuova avventura professionale.

E' il caso di Daniele De Rossi, che ha confermato l'intenzione della proprietà della Roma di non volergli rinnovare il contratto. Lo stesso giocatore ha confermato di voler continuare a giocare.

Per quanto riguarda invece Andrea Barzagli, il difensore ha deciso di ritirarsi e di proseguire in altro modo nel mondo del calcio: secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus.