Il Calciomercato della Juventus guarda a sinistra. L'ottima prestazione fornita nel derby contro il Torino ha permesso a Spinazzola di scalare ulteriori posizioni nelle gerarchie del tecnico Massimiliano Allegri. Questi, infatti, sta concedendo sempre più spazio al terzino umbro, e potrebbe promuoverlo titolare nella prossima stagione, anche perché Alex Sandro in questi mesi non ha entusiasmato.

Il brasiliano ex Porto potrebbe anche partire se dovesse arrivare una buona offerta, e al suo posto potrebbe giungere a Torino il mancino del Benfica Alejandro Grimaldo.

Calciomercato Juventus: Grimaldo obiettivo bianconero.

Già da qualche tempo si stanno rincorrendo diverse voci di mercato riguardanti un presunto interesse della Juventus per Grimaldo: se fino a qualche tempo fa sembrava difficile che il laterale sinistro potesse lasciare Lisbona, ora invece l'ipotesi si starebbe facendo sempre più concreta. Secondo il quotidiano portoghese "A Bola", il club lusitano temendo di perdere il suo gioiellino starebbe già cercando un valido sostituto, e l'avrebbe individuato in Juan Miranda, terzino sinistro di appena 19 anni del Barcellona che in questa stagione ha fatto il suo esordio in prima squadra, trovando però pochissimo spazio tra i titolari.

Il Benfica, dunque, starebbe già correndo ai ripari in vista di un probabile assalto della Juventus per Grimaldo dietro consiglio di Jorge Mendes, agente del difensore spagnolo. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma nemmeno proibitiva. Le insidie per i bianconeri potrebbero arrivare dal Napoli, poiché De Laurentiis e Ancelotti starebbero seguendo già da un po' di tempo il giocatore iberico.

Grimaldo potrebbe essere l'erede di Alex Sandro

Prima di intavolare una trattativa con il Benfica per Alejandro Grimaldo, la Juventus dovrà lavorare sul fronte cessioni per lasciare uno spazio libero a sinistra proprio al terzino spagnolo.

La crescita di Spinazzola dovrebbe aver garantito all'ex Atalanta la conferma per la prossima stagione, mentre ad oggi risulterebbe in bilico Alex Sandro. Il brasiliano - che ha da poco rinnovato il contratto con il club piemontese fino al 2023 - in questa seconda fase di stagione non ha convinto moltissimo e, di conseguenza, la società potrebbe anche decidere di valutarne la cessione.

La Juventus sarebbe disposta a lasciar partire il difensore sudamericano solo a fronte di un'offerta cospicua, vicina ai 50 milioni di euro.

Al momento non sarebbero arrivate proposte concrete, ma di certo le pretendenti per Alex Sandro non mancano, con il Paris Saint-Germain che sarebbe in prima fila. Dunque, non si esclude che possa scattare un vero e proprio "effetto domino" sul mercato, con la "Vecchia Signora" che, dopo aver incassato il denaro per l'eventuale cessione del brasiliano, potrebbe lanciarsi su Grimaldo del Benfica, mentre i portoghesi andrebbero a mettere le mani su Miranda del Barcellona.

Naturalmente prima di muoversi ufficialmente la dirigenza bianconera dovrà confrontarsi con Allegri, il quale dovrebbe confermare la sua volontà di promuovere come titolare per la prossima stagione Spinazzola, avallando al contempo l'uscita di Alex Sandro. Il calciomercato della Juventus sulla sinistra dipende anche da questa valutazione tecnica.