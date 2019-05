Il derby di Torino ha messo in evidenza un fatto inconfutabile: Cristiano Ronaldo resta il giocatore più decisivo della Juventus e ieri grazie alla sua splendida rete ha permesso ai bianconeri di pareggiare contro il Torino. Il suo essere campione è evidentemente riconosciuto in tutto il mondo, ed in un'intervista rilasciata ad ICON di El Pais ha avuto modo di parlare di Madrid ed in generale su come la gente si aspetti sempre molto dal portoghese.

Ronaldo: 'La gente non vede l'ora che fallisca, a Madrid mi chiedono di tornare al Real'

Lo stesso ha infatti sottolineato come a Madrid gli chiedano continuamente di ritornare nella capitale spagnola, ribadendo che lo considerano uno di casa, aspetto che il portoghese apprezza molto. Inoltre il giocatore della Juventus ha parlato del fatto che tante persone lo 'giudicano' per i soldi, e quindi per il fatto che avendo una vita agiata non ha reali problemi, invece il portoghese ha tenuto a sottolineare che anche la vita dei 'campioni' può avere dei problemi, uno di questi è stato sicuramente la questione fisco in Spagna e anche le accuse di violenza negli Stati Uniti datate qualche anno fa.

Cristiano Ronaldo intervistato dal El Pais

Il portoghese ha avuto modo di parlare del 'fucile puntato' che gran parte delle persone gli rivolgono in attesa di un suo errore decisivo nel calcio, e che quindi non è semplice vivere in un mondo esposto molto all'attenzione dei media. Lo stesso però ha ribadito che tutta questa attenzione nei suoi riguardi è parte della sua vita, ed è necessario rimanere preparati, come lo è stato in tutti questi anni in cui ha raccolto tanti record e soprattutto ha vinto tantissimi trofei con il Real Madrid e con la nazionale del Portogallo.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Una tranquillità e serenità che sono evidenti per il portoghese e che riesce a mantenere costantemente anche nel suo lavoro. Nel derby di Torino ha per l'ennesima volta timbrato il cartellino, realizzando il gol del pareggio della Juventus. E a proposito dei bianconeri, il portoghese rimarrà a Torino anche la prossima stagione: le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Juventus-Fiorentina (dove i bianconeri hanno ottenuto la matematica certezza della vittoria del campionato) sono un vero e proprio atto d'amore verso i bianconeri, che potranno contare sulla classe e sulla leadership del portoghese anche la prossima stagione.

Fra l'altro, secondo alcune indiscrezioni raccolte da media affidabili, Cristiano Ronaldo ha un peso importante anche dal punto di vista del mercato: sarebbero infatti partiti anche da lui alcuni suggerimenti di acquisti alla dirigenza bianconera. Agnelli confida molto sul portoghese anche da questo punto di vista, merito di un blasone ed autorevolezza conquistata in tutti questi anni di successi e vittorie.