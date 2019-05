Per i giocatori della Juventus adesso è tempo di riposarsi un po' dopo un'altra stagione ricca di impegni e successi. Tutti i bianconeri si stanno godendo un periodo di relax anche se molti di loro saranno chiamati ad un altro piccolo sforzo, visto che la prossima settimana saranno impegnati con le rispettive nazionali. In particolare un gran numero di juventini sarà al seguito dell'Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia, una delle quali sarà proprio a Torino.

Fra i convocati di Roberto Mancini c'è anche Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, questa mattina, ha deciso di tracciare un bilancio della stagione appena conclusasi e ha voluto mandare un bel messaggio di appartenenza ai colori bianconeri.

Parla Bernardeschi

Federico Bernardeschi è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della stagione della Juve. In bianconero il giocatore di Carrara è cresciuto molto e ormai è un punto di riferimento sia in campo che negli spogliatoi.

Juventus, parla Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi, tramite Instagram, ha voluto parlare proprio della stagione che si è conclusa domenica scorsa: "Un'altra stagione bianconera ricca di emozioni è passata", ha scritto il numero 33 juventino, il quale poi ha aggiunto che tra vittorie e sconfitte, gioie e dolori lui e i suoi compagni hanno cercato di raggiungere tutti gli obiettivi. Bernardeschi ha avuto un pensiero speciale anche per tutti i tifosi della Juve che non hanno mai fatto mancare il loro amore alla squadra: "Sempre con voi al nostro fianco, durante ogni partita, in casa e fuori".

Dunque il giocatore classe '94 ha sottolineato quanto sia importante il sostegno del popolo bianconero per la squadra. Inoltre, Bernardeschi ci ha tenuto a far sapere che il grande amore che i tifosi hanno per la maglia bianconera diventa contagioso anche per lui e i suoi compagni: "La vostra passione per questi colori non conosce limiti ed è contagiosa per chiunque indossi questa maglia". Il giocatore della Juve ha poi parlato dei successi ottenuti dalla squadra bianconera.

Bernardeschi ha sottolineato che vincere non è mai scontato: "Insieme abbiamo raggiunto un altro traguardo storico conquistando l'ottavo scudetto consecutivo!". Adesso, come ha spiegato il numero 33 juventino, per lui e per molti suoi compagni è tempo di qualche giorno di relax prima di tornare carichi in nazionale.

Gli impegni estivi della Juve

A luglio la Juve si ritroverà alla Continassa ed inizierà a preparare la nuova stagione. Ancora i bianconeri non sanno chi sarà il nuovo allenatore, ma sanno già il calendario delle amichevoli estive.

La squadra Campione d'Italia sarà in tournée in Asia e giocherà la International Champions Cup. Il 21 luglio la Juve giocherà a Singapore contro il Tottenham, mentre il 24 luglio a Nanchino sfiderà l'Inter. Il terzo match estivo in programma per i bianconeri sarà fissato per il 10 agosto alle 18:00 a Stoccolma e in quell'occasione la squadra di Agnelli incontrerà l'Atletico Madrid. Una volta che si conoscerà il nome del nuovo allenatore, Cristiano Ronaldo e compagni conosceranno con esattezza la data dell'inizio del ritiro estivo che comunque prenderà il via nelle prime settimane di luglio.