Comincia un'altra settimana importante per il calciomercato del Monza. La società di Silvio Berlusconi punta alla cessione di diversi giocatori per poi piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione della squadra di Cristian Brocchi. A conti fatti sono ben 13 i giocatori in uscita nelle prossime settimane.

Dopo aver concluso le trattative in uscita, l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli Agomeri si metteranno al lavoro per concludere la campagna acquisti.

Calciomercato Monza, 13 giocatori in uscita

Ma chi sono i giocatori del Monza che potrebbero partire? In primis Tommaso Ceccarelli: l'attaccante non rientra nei piani di mister Brocchi e sarà ceduto. Dopo un'ottima stagione, Ceccarelli ha richieste da diverse società importanti, in particolare Triestina, Piacenza e Feralpi Salò. Non faticherà a trovare un ingaggio anche il brasiliano Reginaldo (piace al Sud Tirol). In uscita anche l'esperto Raffaele Palladino, l'attaccante esterno Chiricò, il difensore Tentardini, i centrocampisti Barba, Giudici, Marchese e Palesi, gli attaccanti Otelè, Paquetà (fratello del giocatore del Milan), Tomaselli e Cori.

Calcio Monza, dopo le cessioni arriveranno altri colpi

Conclusa la fase delle cessioni, l'amministratore delegato Galliani e il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri si metteranno alla ricerca di altri pezzi pregiati per completare la rosa che partirà a metà luglio per il ritiro di Brentonico (Trento) dove si svolgerà la prima fase del raduno estivo prima del debutto in Coppa Italia. Tra gli obiettivi del Monza il difensore Della Giovanna (Sud Tirol) e il terzino Di Matteo (Lecce).

Si è raffreddata, nelle ultime ore, la pista per Cristiano Del Grosso, esperto difensore del Pescara che vorrebbe finire la carriera in Abruzzo. Resta invece caldo il nome dell'esperto Bellusci in uscita dal Catania. A centrocampo l'obiettivo è sempre Arrigoni, mediano che si svincola dal Lecce dopo la promozione in serie A. Il prossimo obiettivo dei brianzoli potrebbe essere Mattia Corradi, giocatore del Piacenza che è uscito dalle giovanili del Monza.

La società lombarda punta soprattutto a rinforzare la batteria degli uomini offensivi con Schenetti (Cittadella) e Maiorino (Livorno). Per completare la rosa si cerca un attaccante di grido: i nomi di Ceravolo (Parma) Ciofani e Dionisi (Frosinone) sono più sogni che idee realistiche. Nei prossimi giorni, infine, si annunceranno i primi quattro acquisti già portati a casa: il difensore Sampirisi (Crotone), l'attaccante Finotto (Spal, ultimo anno a Cittadella), il terzino Anastasio (Napoli) e il portiere Lamanna (Spezia).