Seconda giornata di Copa America e per i padroni di casa del Brasile c’è subito la ghiotta occasione di mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale, questa sera a Salvador in caso di vittoria contro il Venezuela. Infatti, dopo il 3-0 alla Bolivia nel match inaugurale al Morumbi di San Paolo, la Seleçao comanda il non trascendentale Girone A con 3 punti davanti a Perù e Venezuela a quota 1 in virtù del loro pareggio senza reti sabato sera a Porto Alegre, e alla Bolivia ultima.

Con le prime due classificate che passeranno alla fase successiva ad eliminazione diretta è alquanto probabile che la pioggia di fischi sentiti all’intervallo del match contro la Bolivia potrebbe trasformarsi in torcida verdeoro martedì notte.

Tutte le gare della Copa America 2019 sono trasmesse in diretta streaming esclusiva su Dazn. Brasile-Venezuela si giocherà a Salvador di Bahia martedì 18 giugno alle 21:30. In Italia saranno le ore 02:30 di mercoledì 19 giugno per un appuntamento su Dazn non certo comodo per gli appassionati, che potranno comunque utilizzare la funzione on demand e vedere il match in qualsiasi momento sempre sulla stessa piattaforma britannica del gruppo Perform.

Le probabili formazioni di Brasile-Venezuela

Priva di Neymar, la Seleçao al debutto è stata presa per mano da Coutinho che oltre a realizzare una doppietta è stato il vero leader della squadre di Tite. Mentre il terzo e definitivo sigillo alla gara contro i boliviani è stato messo da Everton Soares, attaccante del Gremio che piace molto al Milan, autore di un gol capolavoro. Reduce dal positivo pareggio con il Perù, per il Venezuela capitanato dal centrocampista del Torino Rincon contro il Brasile l’asticella chiaramente si alza notevolmente e l’impresa anche di ripetere solo un’altra divisione della posta sembra alquanto inverosimile, mentre la Vinotinto di Rafael Dudamel potrebbe giocarsi le proprie chance all’ultima con la Bolivia.

¡Con la @Conmebol #CopaAmérica Brasil 2019, nuestro fútbol pondrá a saltar y gritar de emoción a todo el continente! #VibraElContinente. pic.twitter.com/YcxSfRQc51 — Copa América (@CopaAmerica) 17 giugno 2019

Venezuela priva in difesa dello squalificato Mago, mentre Tite potrebbe lasciare spazio in attacco a Jesus al posto di Firmino. Di seguito le probabili formazioni:

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luis; Arthur, Casemiro; Everton, Coutinho, Richarlison; Jesus. Ct: Tite.

Venezuela (4-3-3): Farinez; Rosales, Osorio, Villanueva, Hernandez; Rincon, Herrera, Murillo; Rondon, Machis, Savarino. Ct: Dudamel.

I precedenti (a senso unico)

In Coppa America 7 confronti con 6 vittorie per il Brasile e un pareggio (0-0 nel 2011 a La Plata, fase a gironi). Nei precedenti di Copa si leggono inoltre risultati extra large come il 6-0 del 1975, un 5-0 nel 1987 e un 7-0 nel 1999 con un tabellino marcatori composto da Rivaldo, Ronaldo (doppietta), Ronaldinho, Emerson e Amoroso (doppietta). Più in generale, nei 24 precedenti complessivi della partita, oltre 2 pareggi si conta una sola storica vittoria del Venezuela contro il Brasile, per 2-0 nel giugno del 2008 in amichevole negli Stati Uniti.

Risale invece al 2016 l’ultimo incrocio in assoluto tra le due nazionali, valido per le qualificazioni mondiali è stato vinto 2-0 dai verdeoro.

Pronostico - Aggiungiamo a tanto che la Seleçao è imbattuta da 11 partite, di cui 10 vinte, ed ecco che il pronostico sembra non lasciare scampo alla Vinotinto. Quota sulla vittoria del Brasile però misera, per cui è da considerare anche l’opzione Over.