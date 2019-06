Si balla sulle punte in casa Inter. Dopo aver individuato i due possibili rinforzi in entrata, Edin Dzeko - Romelu Lukaku, con l'affare del belga leggermente più complicato del bosniaco, e la grana Icardi in uscita, con Conte che avrebbe fatto intendere chiaramente la mancata considerazione di Maurito nei suoi piani futuri, sui nerazzurri è piombata una vera e propria bomba di Calciomercato. Lautaro Martinez, che sembrava attualmente al riparo da possibili rumors estivi, sarebbe fortemente cercato dal Barcellona.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo il popolare etere argentino "Radio La Red", molto vicino alle vicende dell'Albiceleste, il club blaugrana sarebbe pronto a pagare la pesante clausola rescissoria del Toro nerazzurro per una cifra pari ai 112 milioni di euro.

Decisivo in nazionale

D'altro canto le splendide prestazioni offerte in Copa America con la sua Argentina, hanno messo in particolar luce Lautaro sotto gli occhi dei maggiori club europei. Quattro gol in altrettante partite per il 21enne di Bahia Bianca, che è risultato determinante per il raggiungimento dell'Albiceleste alle semifinali del torneo continentale.

Pubblicità

Al fianco ovviamente dell'onnipresente Lionel Messi. Il tandem d'attacco ha stuzzicato non poco il Barça che sognerebbe di riproporre sin da subito il duo in Catalogna.

Dalla Spagna, al momento, non arrivano piene conferme sull'operazione. I quotidiani iberici sembrano più attirati dal possibile ritorno in blaugrana di Neymar, indimenticata stellina brasiliana lasciata partire troppo presto per la via di Parigi. Per l'ex Santos, si parla di una cifra monstre vicina ai 200 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Champions League

L'altro probabile obiettivo dei catalani ricade in Antoine Griezmann, il quale ha ampiamente annunciato da tempo il suo addio all'Atletico Madrid. Coutinho, invece, il fortemente indiziato a fargli posto per raggiungere Klopp nuovamente a Liverpool.

Mercato Inter

Tornando al fronte Inter, Lautaro, dopo appena un anno dal suo arrivo dal Racing, potrebbe quindi rifare le valigie. Per lui una stagione in chiaroscuro, partito come ruota di scorta dell'ingombrante e più affermato bomber Icardi, divenuto titolare in seguito alle vicende del numero nove nerazzurro con il club nella seconda parte della stagione.

Le ulteriori voci di probabili nuovi arrivi nell'affollato attacco interista, Dzeko e Lukaku su tutti come richiesto da Antonio Conte, potrebbero spingere il Toro Martinez verso altri lidi. Al Barcellona sicuramente troverebbe un ambasciatore d'eccezione con cui l'intesa sembra esserci alla perfezione come detto, La Pulce, il quale lo accoglierebbe a braccia aperte al Camp Nou.