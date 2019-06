Per la Juventus sono ore molto intense e Fabio Paratici sta lavorando intensamente per allestire la nuova squadra e questa mattina Luca Pellegrini, uno dei colpi messi a segno dal ds bianconero, si è presentato al JMedical per sostenere le visite mediche: il neo juventino al suo arrivo ha avuto anche la possibilità di conoscere i nuovi tifosi che erano li ad aspettarlo. La Juve, però, non si ferma e continua a tessere la sua tela. In particolare Fabio Paratici sta trattando con l'Ajax per definire l'arrivo di Matthijs De Ligt: l'olandese sembra essere sempre più vicino e l'annuncio del suo acquisto potrebbe essere imminente.

La Juve avrebbe ormai raggiunto un accordo con il difensore olandese e adesso starebbe definendo il tutto con i lancieri, dunque queste potrebbero essere ore decisive e c'è chi ipotizza che domani possa essere una giornata molto calda.

De Ligt sarebbe più vicino

Matthijs De Ligt sembra aver scelto la Juventus. Il difensore olandese, tramite il suo agente Mino Raiola, avrebbe raggiunto un accordo con il club bianconero per i prossimi anni ad un ingaggio di 8 milioni più 4 di bonus e inoltre avrebbe una clausola rescissoria da 150 milioni a salire negli anni.

La settimana che prenderà il via domani potrebbe essere decisiva per lo sbarco di De Ligt nel mondo Juve. Intanto il club bianconero, all'ora di pranzo, ha condiviso un tweet un po' enigmatico: "Diamo il via al nostro domani". In questo post la Juve indica come data importante il primo luglio 2019 e in molti pensano che possa far intendere un annuncio imminente. Ma come ipotesi non va scartata nemmeno la presentazione magari della seconda maglia. Dunque come disse Pavel Nedved tempo fa: "Chi vivrà, vedrà".

Rabiot sarebbe ad un passo

La Juve, quasi contemporaneamente, ha portato avanti alcune trattative parallele e oltre a Matthijs De Ligt, infatti Fabio Paratici ha trattato l'acquisto di Adrien Rabiot. Venerdì il ds bianconero è volato a Parigi proprio per chiudere definitivamente con Veronique, mamma agente del centrocampista francese. Gli accordi sembrano ormai fatti e Adrien Rabiot dovrebbe sottoscrivere un quadriennale a 7 milioni di euro all'anno.

Quello del francese sarebbe il secondo acquisto a parametro zero di questa stagione per la Juve, che già qualche mese fa si era assicurata Aaron Ramsey. Il gallese è già a Torino da alcuni giorni per allenarsi e ha preceduto i compagni perché vuole essere al top della forma: Ramsey è reduce da un infortunio e vuole presentarsi al raduno in un perfetto stato fisico per essere pronto per i nuovi allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri. Il raduno bianconero dovrebbe scattare il 10 luglio e li la squadra inizierà a fare sul serio lavorando intensamente alla Continassa, mentre la partenza per l'Asia è prevista il 18 luglio.