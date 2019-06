La Juventus sta allestendo la squadra del futuro e Fabio Paratici sta lavorando per consegnare al nuovo tecnico una formazione davvero molto forte e composta da giocatori molto fisici, che però possano abbinare anche molte doti tecniche.

Infatti, Maurizio Sarri vuole far coesistere queste caratteristiche perchè vuole che la sua squadra abbia il pallino del gioco. Per questo motivo, Fabio Paratici è sulle tracce di giocatori ben piazzati fisicamente come Adrien Rabiot e Matthijs De Ligt ma che hanno anche i piedi buoni.

Pubblicità

Pubblicità

I due andrebbero ad aggiungersi ai giocatori già presenti in rosa che già hanno queste caratteristiche.

Leonardo Bonucci è uno di questi, essendo a tutti gli effetti un regista difensivo. Il numero 19 juventino è uno dei "senatori" e per questo motivo, come svela La Gazzetta dello Sport, il difensore viterbese avrebbe ricevuto la graditissima chiamata di Maurizio Sarri. Il neo tecnico avrebbe chiamato Bonucci proprio come aveva svelato in sede di presentazione.

Pubblicità

Sarri aveva spiegato di voler incontrare e parlare con gli uomini più rappresentativi della Juventus e fra questi c'è Leonardo Bonucci. Il difensore, però, è sempre molto chiacchierato in ottica mercato e il suo entourage avrebbe ricevuto una chiamata da Leonardo del Psg. Quello dell'ex Milan per Bonucci sarebbe invece stato solo un sondaggio.

Bonucci starebbe pensando solo alla Juve

Un anno fa Leonardo Bonucci tornava a Torino dopo l'anno "sabbatico" al Milan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Il numero 19 juventino però è sempre molto corteggiato perché è uno dei difensori più forti d'Europa. L'entourage di Bonucci qualche giorno fa avrebbe ricevuto una chiamata dalla Francia, il giocatore viterbese però non avrebbe fatto una piega davanti al sondaggio del Paris Saint - Germain. Infatti, Bonucci vuole finire le vacanze e sopratutto penserebbe solo alla Juve. Così come la stessa Juventus non sarebbe intenzionata a cedere il suo numero 19.

Dunque al momento, il sondaggio del Paris Saint - Germain non sembra spaventare più di tanto la Vecchia Signora: anche se nel mercato non si può escludere nulla, una cessione del giocatore di Viterbo non sembra essere in programma. Anche perché Paratici vuole consegnare a Sarri una delle difese più forti al mondo, formata da Bonucci, Chiellini e De Ligt. Certo i posti a disposizione in campo saranno solo due ma con i numerosi impegni che avrà la squadra di Sarri tutti avranno la possibilità di giocare.

Pubblicità

Il difensore della Juve si allena alle 6:30 del mattino

Leonardo Bonucci è uno dei senatori della Juve e di certo si presenterà al raduno del 10 luglio al meglio dal punto di vista fisico. Il numero 19 juventino ha già ripreso ad allenarsi e stamattina alle 6:30 si stava dedicando proprio alla preparazione fisica. In particolare Bonucci ha condiviso una foto nelle Storie di Instagram che lo ritraeva mentre stava correndo.