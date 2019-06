Finalmente è terminata la telenovela su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha deciso di puntare tutto su Maurizio Sarri, il quale ha accettato subito la chiamata della "Vecchia Signora", nonostante il suo passato al Napoli. Dopo un'ottima stagione al Chelsea, club con il quale ha raggiunto il terzo posto in campionato e vinto l'ultima edizione di Europa League, il tecnico toscano ha voluto tornare in Italia, in modo da stare più vicino alla famiglia.

I tifosi bianconeri si sono divisi; parte di loro ha acclamato l'arrivo di Sarri a Torino, ma un'altra parte avrebbe preferito un altro tecnico (come Guardiola). In ogni caso, dopo la scelta dell'allenatore toscano, la Juventus investirà tutte le sue forze sul mercato. La dirigenza bianconera ha infatti intenzione di migliorare una rosa che è già altamente competitiva. Uno dei settori sui quali potrebbe intervenire subito la Juventus è il reparto arretrato, reparto che ha visto gli addii di Martin Caceres e soprattutto di Andrea Barzagli.

Uno dei principali obiettivi del club bianconero è Marquinhos, forte centrale brasiliano che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Douglas Costa-Marquinhos: sarebbe vicino Rabiot

La prima richiesta che avrebbe fatto Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe stata l'acquisto di un difensore centrale di qualità. Uno dei giocatori molto apprezzati dal nuovo tecnico bianconero è Marquinhos del Paris Saint Germain, ora impegnato nella Coppa America.

Il giocatore è legato al club francese da un contratto di tre anni da ben dieci milioni di euro a stagione, ma, stando a quanto riporta il noto quotidiano "Il Corriere dello Sport", la Juventus sarebbe intenzionata a mettere sul piatto il cartellino di Douglas Costa per cercare di convincere il PSG a cedere il forte difensore brasiliano. Quello dell'ex Bayern Monaco, infatti, sarebbe un profilo molto gradito a Leonardo, nuovo direttore tecnico del club parigino.

Non si esclude, dunque, che l'eventuale scambio di giocatori possa andare in porto nella prossima sessione di mercato estivo. Intanto, dalla Spagna arrivano altre importanti notizie per il calciomercato bianconero; stando a quanto riporta la nota trasmissione "Chiringuito de Jugones", la Juventus avrebbe già trovato l'accordo con Adrien Rabiot. Il ventiquattrenne centrocampista parigino avrebbe dunque scelto di proseguire la sua carriera a Torino.

Rabiot, comunque, è seguito anche da Arsenal, Barcellona e Manchester United.