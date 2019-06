Marco Giampaolo sembra destinato a diventare il nuovo allenatore del Milan, e con questo ci si aspetta che porti alcuni giocatori della Sampdoria a San Siro. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.com, infatti, l'attuale tecnico della Sampdoria avrebbe annullato le proprie vacanze aspettando una chiamata da parte di Maldini. L'accordo col Milan dovrebbe essere di durata triennale.

Calciomercato Milan, Giampaolo potrebbe portare con sé diversi giocatori della Sampdoria

Oltre al centrocampista belga Dennis Praet, giocatori del calibro di Joachim Andersen e Ronaldo Vieira sono stati accostati ai rossoneri, in quanto sono tre giocatori stimati da Marco Giampaolo.

L'obiettivo blucerchiato è quello di ottenere complessivamente circa 55-60 milioni per i suoi gioielli, magari con qualche bonus. Il primo avrebbe rivelato in un'intervista rilasciata ad un quotidiano belga che vorrebbe lasciare la Sampdoria per un club di vertice: "Milan? Leggo le notizie, ma fintanto che sono solo voci ... Ho sempre detto che il mio sogno è fare un passo avanti. Dovrebbe essere una buona soluzione per la Sampdoria, ma mi piacerebbe trasferirmi in un grande club dei maggiori quattro campionati", ha dichiarato.

Il Milan è interessato a Praet.

Sul centrocampista belga si erano mosse alcune società inglesi, soprattutto l'Arsenal, ma in passato il calciatore era stato seguito anche dal Newcastle. In Italia il centrocampista blucerchiato era stato seguito dalla Juventus, mentre in Spagna lo aveva monitorato il Siviglia.

Milan, il futuro di Diego Laxalt

Il futuro di Diego Laxalt deve ancora essere scritto. Arrivato a Milano solo la scorsa estate, il terzino uruguaiano potrebbe essere in procinto di lasciare i rossoneri mentre molti club sono interessati alle sue prestazioni.

In un'intervista con Calciomercato.com, il suo agente, Ariel Krasouski, ha parlato della situazione. La prima stagione di Laxalt al Milan è stata piena di alti e bassi ma l'intenzione del calciatore è di giocare ancora con i rossoneri. Laxalt, infatti, è fermamente convinto di potersi imporre con i rossoneri durante la prossima stagione ma, allo stesso tempo, bisognerà sapere quale sarà la scelta del club e Il nuovo allenatore. Per il giocatore si è parlato di un forte interessamento del Torino, ma l'agente ha smentito dicendo di non essere stato contattato da nessun dirigente granata.

L'agente del giocatore ha espresso il desiderio di aspettare le decisioni dei dirigenti rossoneri, sottolineando il fatto che ad oggi né lui, né il suo assistito abbiano ricevuto alcuna comunicazione da Maldini. Inoltre si è detto anche molto dispiaciuto per l'addio di Leonardo.