Dopo aver sistemato le varie panchine, le società di Serie A sono pronte a lanciarsi sul mercato con l'intento di rafforzare le loro rose. In particolar modo le più attive sembrerebbero le società di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter.

Proprio i bianconeri, dopo l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico, sono pronti a costruire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. A parlare delle possibili trattative bianconere ci ha pensato Fabio Capello, che in un'intervista al noto giornale sportivo romano 'Corriere dello Sport', si è soffermato su uno dei possibili rinforzi per la difesa bianconera, ovvero il centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt. Secondo l'ex tecnico, fra le altre, di Milan, Roma e Juventus, se dovesse arrivare De Ligt alla Juventus, lo scudetto sarebbe praticamente già assegnato ai bianconeri. Il motivo è la qualità difensiva che garantirebbe un innesto importante come quello del giovane olandese.

Pubblicità

Pubblicità

'Se arriva De Ligt, lo scudetto è della Juve'

Secondo Fabio Capello, De Ligt rappresenterebbe un rinforzo importante per la Juventus, proprio perché garantirebbe alla difesa bianconera di poter difendere a due, grazie alle doti tecniche e fisiche del centrale olandese. De Ligt permetterebbe di 'liberare' gli esterni difensivi, che inevitabilmente potranno a spingere di più sulla fasce. Se invece il centrale non arriverà, allora la Serie A sarà molto più equilibrata, grazie soprattutto a società come Inter e Napoli che potranno competere con la Juventus.

Pubblicità

Proprio il club di De Laurentiis potrebbe davvero stupire: è infatti l'unica società di vertice a non aver cambiato tecnico per la prossima stagione, e se dovesse arrivare anche Manolas ed altri due innesti importanti, potrà competere con la Juventus. In merito alle squadre che possono battagliare con la Juventus per la vittoria della Serie A, secondo Capello, solo Inter e Napoli hanno i mezzi tecnici ed economici per farlo, mentre sono un gradino sotto Roma, Lazio e Milan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

Come sottolineato da Capello, il possibile arrivo di De Ligt sarebbe molto importante per la Juventus, permetterebbe ai bianconeri di fare un ulteriore passo in avanti anche per la Champions League.

Ma i rinforzi dovrebbero arrivare anche a centrocampo e nel settore avanzato: sarebbe vicinissima la firma di Rabiot, che dal 1° luglio potrà legarsi ufficialmente a qualsiasi società calcistica. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a sette milioni di euro a stagione, con un ulteriore esborso economico per la commissione da pagare alla mamma procuratore del centrocampista francese, che dovrebbe essere di circa sette milioni di euro più bonus.

Inoltre la Juve continuerebbe a lavorare anche per l'arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina.